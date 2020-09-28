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今年太陽光電6.5GW計畫 將延後達標

經濟日報 / 記者林于蘅葉卉軒／即時報導

因應能源轉型，政府設定目標要在今年底達到6.5GW的太陽光電裝置量，也依照電力需求新增燃氣機組，不過，經濟部王美花今（28）日於立法院經委會表示，目前太陽光電累計裝置容量4.7GW，全年6.5GW恐怕「會差一點」，而電力長期供應都有滾動式檢討，持續緊盯燃氣機組進度，盤點至2027年前供電無虞。

王美花表示，經濟部針對電力長期供應，均持續滾動式檢討，興達、台中與協和電廠的新增燃氣機組計畫及環評說明也都按照計劃在執行，會要求台電緊密盯行程。

此外，王美花並指出，經濟部已務實考量台商回台投資、電動車未來趨勢及氣溫變化等用電需求，依目前電源規劃盤點結果，至2027年備用容量率皆可維持15%，備轉容量率10%以上的水準，確保供電無虞。

外界關切新增燃氣機組計畫的執行進度與狀況，台電也回應表示，興達、台中與協和電廠的新增燃氣機組計畫，目前均持續積極辦理中，台電將緊盯進度，並充分與地方溝通。

台電指出，核三廠兩部機組預計2024年至2025年運轉執照將分別到期，依法規核電廠最遲應於執照有效期限屆滿前五年提出申請，核三廠1、2號機均已超過申請延役期限，因此將依照運轉時限準時除役，並依法規提交除役計畫。目前正進行核三除役環評，王美花也強調，核三廠沒有延役計畫。

至於在太陽光電方面，據經濟部書面報告資料，「2020年太陽光電6.5GW達標計畫」，擴大建立示範案例，今年預估新增2,350MW，年發電量可達29.3億度，帶動投資1,410億元。其中，台電於台南鹽灘地設置大型太陽光電系統，總裝置容量150MW，目前進行系統併網測試中，預估未來每年可提供台南地區5.9萬戶家庭用電。

經濟部指出，今年7月累計裝置容量達約4.7GW，估年發電量約59億度，但原定目標今年底要達到太陽光電6.5GW的計畫，恐將延後，王美花則坦言，「會差一點點」，經濟部每周都在追蹤太陽光電進度，目前有許多案子均已在進行中，預期明年1、2月就將能達標超過。

王美花說明，其實太陽光電建置的「動工量」已超出今年目標，但部分工程進度延宕，如台電案場就因發生火災而影響進度，評估今年實際建置量會比6.5GW的目標值略少一點。

另外，會中提及台積電赴高雄投資設廠態度轉為保守，民進黨籍立委趙天麟詢問，是否為南部用水堪虞考量？王美花也正式回應，水源並非廠商設廠問題，若企業有意願全國布局，經濟部在水電供應上都將全力配合。

太陽光電 經濟部 王美花

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