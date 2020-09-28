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新增燃氣機組計畫進度卡關？台電：緊盯進度

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

針對外界關切新增燃氣機組計畫的執行進度與狀況，台電今（28）日表示，「增氣」為政府能源政策重要目標，包括興達、台中與協和電廠的新增燃氣機組計畫，目前均持續積極辦理中，台電公司將緊盯進度，同時也會充分與地方溝通，達成政策目標。

台電強調，近期因台商回流、重大投資案力度加大，用電需求增加，台電也將配合政府持續滾動檢討供需情形，盤點各項新建計畫執行進度，務必達成備用容量率15%、備轉容量率10%（供電燈號綠燈）目標，維持穩定供電。

台電指出，核三廠兩部機組預計2024年至2025年運轉執照將分別到期，依法規核電廠最遲應於執照有效期限屆滿前五年提出申請，核三廠1、2號機均已超過申請延役期限，因此將依照運轉時限準時除役，並依法規提交除役計畫。目前正進行核三除役環評

台電表示，政府規劃能源轉型路徑為增氣、減煤、展綠、非核，在增氣方面，台電公司持續推動興達、協和及台中電廠增建燃氣機組計畫。其中興達電廠燃氣機組更新改建計畫去年7月通過環評，台中電廠新增燃氣機組今年1月通過環評，協和電廠更新改建計畫目前正處於環評階段。三項計畫均持續積極辦理中。

台電強調，針對各項計畫，台電公司將充分與地方溝通，以利計畫推動，如協和電廠更新改建計畫本月剛完成第二階段環境影響評估現勘及公聽會。後續各項計畫也會按照進度執行，讓燃氣發電占比依計畫達成預期比例。

台電表示，將針對新增燃氣機組計畫，加強與地方政府溝通。例如針對台中市政府關切中火新增燃氣機組後仍保留燃煤機組部分，台電規劃中火增建二部燃氣機組商轉後，既有四部燃煤機組轉為備用，備用機組只會在非空污季、空氣品質良好（AQI小於100）、備轉小於8%情形下才會使用，使用機會低，而且同時間只能使用2部備用機組。

透過「二氣六煤」調度模式，讓中火10部機維持可用，可以大幅增加機組調度的空間，同樣能夠達到減少污染物排放的效果。

台電 核電廠 環評 備轉容量率

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