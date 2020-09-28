寶齡抗原快篩打入印度市場 估月需求量至少300萬劑

寶齡富錦（1760）旗下Vstrip抗原快篩為台灣第一家通過印度國家驗證的廠商。寶齡新冠抗原快篩試劑26日公告，通過印度ICMR驗證並取得當地銷售許可。此外，印度單日檢測數量高達10萬例，其中快篩占比約 30~40%，法人推估，需求量有助提升寶安康獲利。

寶齡9月26日公告，飛確Vstrip 新冠肺炎病毒抗原快篩試劑已通過印度醫學研究理事會(ICMR)驗證，並取得印度當地銷售許可，後續將於印度提出新型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑醫材進口許可申請，待取得許可後，將由台康生技（6589）經銷印度市場。

根據statista統計，截至9月25日，印度總計580萬例確診為新冠病毒個案，其中約470萬例患者康復，約92,000例死亡。由於印度疫情尚未獲得控制，目前每日檢測數量約100萬例，包含核酸檢測(RT-PCR)及抗原快篩測試(RAT)，累積檢測超過6,000萬例。

而目前印度抗原快篩測試，約占新冠肺炎病毒檢測總數約30-40%。法人推估，目前印度每日抗原快篩需求約30~40萬劑，若以目前核准4家不需要搭配機器即可檢測的廠商平均分配，月需求量約300萬劑，以寶齡目前快篩月產能規劃即300萬劑，足以支應在手及潛在訂單。

據了解，印度已上市產品有印度開發製造的Pathocatch，平均價格約450盧比(約6美元)。法人認為，6美元為當地市場可接受的價格區間，推估對於寶齡最大潛在單月營收貢獻約5.4億元。

寶齡表示，除印度市場外，Vstrip抗原快篩日本市場透過合作夥伴安肽生醫送件；至於美國市場，持續進行臨床試驗中；歐洲則可望近期取得CE認證。

法人分析，獲利方面，寶齡可收取合理製造費用，若以在手訂單80萬劑推算，粗估獲利貢獻約4,000萬元；並可針對售價與成本價溢價部分，由合作三方寶齡、安肽及台康依比例分擔，推估約4,000萬元，合計每股貢獻寶齡至少1元。此外，考量中國拿百磷收案的相關里程金挹注、拿百磷分潤因美日銷售增加，且中國醫美市場逐漸復甦，預估今年全年營收、獲利可望微幅成長。