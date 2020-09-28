台灣對陸出口依賴攀新高 藍委質疑：選邊站恐是自殺

立法院今（28）日召開經濟委員會，朝野立委質疑政府開放美豬進口，卻未換得實質國家經濟利益。藍委江啟臣表示，美國國務院次卿來台討論經貿的戰略選擇，並非貿易談判，「選邊站」未必是台灣經濟最佳利益；藍委李貴敏也指出，台灣對陸出口貿易依賴度攀新高，質疑此舉為台灣「經濟自殺」。

經濟部長王美花今日為上任後首次赴立法院備詢，針對立委質疑，她重申，開放美豬是解決台美之間長期以來的貿易障礙，是讓台美關係走下去的前提。至於展開貿易談判的對口為美國貿易代表署（USTR），與國務院分屬兩個軌道，雖相輔相稱、但分開進行。

李貴敏指出，台灣對中國大陸經濟依賴持續攀高，累計今年前八月已達43.2%，創新高；此外，今年前八月我國貿易出超331.8億美元，但若扣除陸港後，將為轉為逆差249.3億美元。

另一方面，不論新南向或對歐出口多為衰退，李貴敏質疑「仇中是正確做法嗎？」台灣此時選邊站恐怕是經濟自殺。對此，王美花說，不是仇中，而是台灣要在經濟安全、政治安全之下來做生意，若有危及國安，政府才會有所管制。

江啟臣也指出，政府斷然開放美豬，不但沒有得到BTA談判的門票，連TIFA復談也沒有動靜，而美國國務院次卿克拉奇來台，台美談及議題卻是「經濟戰略」，而非貿易談判。

江啟臣說，戰略就是選擇，克拉奇要讓台灣選邊站，加入美國陣營，並確認台灣產業供應鏈是否均選擇美國，他質疑政府是否會與企業會做同一個選擇，「選邊站對台灣的經濟利益是否是最好的？」。

對此，王美花說，政府會配合企業做國家整體戰略考量，目前台美對話尚未正式開啟，還不確定後續談論會深入到什麼地步；此外，她強調，當前重點在於台灣要在國際上建構一個可信任夥伴的形象，依照國際規範以避免不利的貿易制裁。

民進黨立委賴瑞隆也詢問，開放美豬後，今年是否有機會復談TIFA？王美花說明，原先美豬美牛議題為TIFA復談的障礙，後續立法院審查，恐怕會增加不確定；不過，美方有自己的想法，目前USTR尚未開始動作，我方仍會積極爭取。

賴瑞隆並續問今年能否舉辦台美經濟商業對話？王美花表示，目前正式的對話已在籌辦階段，持續與美方溝通當中，會努力在今年舉辦。