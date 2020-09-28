正隆搶攻循環經濟 竹北廠生質能熱電系統明年商轉

正隆（1904）積極發展綠電，將打造台、越跨國性循環經濟產業。正隆表示，已導入風力、太陽能發電，從自用走向外售，並取得逾7,729張再生能源憑證，今年底燕巢新廠將啟動，可望提高太陽能發電輸出，另預計明年商轉的竹北廠生質能熱電系統，可服務其他紙廠並建立跨產業共生商模，大園廠也正積極規畫沼氣發電，將是企業轉型為綠能服務業的一個重要里程碑。

正隆長期以資源回收再利用為營運模式，不僅因資源循環利用是全球產業永續發展趨勢，正隆董事長鄭舒云也看好三大綠色商機，包括在消費市場崛起的綠色商品，躋身國際大廠綠色供應鏈爭取大單，以及在工業區拓展綠色服務。

正隆已成立專業部門，躋身NIKE、SONY、太古可口可樂等國際大廠綠色供應鏈夥伴。公司表示，在台灣發展循環經濟的商模，將很快複製到越南，因應兩地雙軌發展，這兩年相關資本支出每年均投入50億元，尚不包括投資燕巢新廠21億元，以及竹北廠生質能熱電系統預估投入逾10億元。

正隆表示，正積極由造紙業轉型，升級為能源環保服務產業，目前已投資大園汽電共生公司，供應大園工業區蒸氣與電力；后里廠三套汽電共生設備也將整合后里區能源，促進區域能源效率最佳化，朝能源產業發展。

配合政府綠電政策及國際趨勢，正隆超前部署投資再生能源發電設備，分別於2003年、2011年在竹北廠、后里廠建置造紙業第一套風電、太陽光電，去年更於台中轉運倉加裝太陽光電，提高綠電輸出，同時推動智紙4.0專案，引進智慧管理提升汽電系統的發電效益。

正隆也是國內最早投入製程餘料能源化的業者，替代能源率已達10%，近期最大投資是竹北廠生質能熱電系統，預計明年商轉，將增加替代燃料使用量，提升能源效率，協助正隆全省工廠製程餘料處理，並以此為未來競爭發展機會，服務其他紙廠或附近工業區。竹北廠也取得「應回收廢棄物處理業登記證」，成為國內首家廢紙容器完全再生利用紙廠。