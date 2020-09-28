快訊

最新民調：若中共犯台 六成台灣人認為美軍會協防台灣

内蒙語言政策爭議：中國為何禁用蒙古語教學？

正隆搶攻循環經濟 竹北廠生質能熱電系統明年商轉

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
正隆去年於台中轉運倉加裝太陽光電，提升再生能源發電量。（照片提供/正隆）
正隆去年於台中轉運倉加裝太陽光電，提升再生能源發電量。（照片提供/正隆）

正隆（1904）積極發展綠電，將打造台、越跨國性循環經濟產業。正隆表示，已導入風力、太陽能發電，從自用走向外售，並取得逾7,729張再生能源憑證，今年底燕巢新廠將啟動，可望提高太陽能發電輸出，另預計明年商轉的竹北廠生質能熱電系統，可服務其他紙廠並建立跨產業共生商模，大園廠也正積極規畫沼氣發電，將是企業轉型為綠能服務業的一個重要里程碑。

正隆長期以資源回收再利用為營運模式，不僅因資源循環利用是全球產業永續發展趨勢，正隆董事長鄭舒云也看好三大綠色商機，包括在消費市場崛起的綠色商品，躋身國際大廠綠色供應鏈爭取大單，以及在工業區拓展綠色服務。

正隆已成立專業部門，躋身NIKE、SONY、太古可口可樂等國際大廠綠色供應鏈夥伴。公司表示，在台灣發展循環經濟的商模，將很快複製到越南，因應兩地雙軌發展，這兩年相關資本支出每年均投入50億元，尚不包括投資燕巢新廠21億元，以及竹北廠生質能熱電系統預估投入逾10億元。

正隆表示，正積極由造紙業轉型，升級為能源環保服務產業，目前已投資大園汽電共生公司，供應大園工業區蒸氣與電力；后里廠三套汽電共生設備也將整合后里區能源，促進區域能源效率最佳化，朝能源產業發展。

配合政府綠電政策及國際趨勢，正隆超前部署投資再生能源發電設備，分別於2003年、2011年在竹北廠、后里廠建置造紙業第一套風電、太陽光電，去年更於台中轉運倉加裝太陽光電，提高綠電輸出，同時推動智紙4.0專案，引進智慧管理提升汽電系統的發電效益。

正隆也是國內最早投入製程餘料能源化的業者，替代能源率已達10%，近期最大投資是竹北廠生質能熱電系統，預計明年商轉，將增加替代燃料使用量，提升能源效率，協助正隆全省工廠製程餘料處理，並以此為未來競爭發展機會，服務其他紙廠或附近工業區。竹北廠也取得「應回收廢棄物處理業登記證」，成為國內首家廢紙容器完全再生利用紙廠。

正隆 太陽能發電 太陽光電

延伸閱讀

經濟部攜手阿瘦皮鞋 串起台灣循環鞋履產業供應鏈

台積電拉開綠電亮點 謝金河：未來會成為台灣新產業

2020年TIWW X CE Taiwan 24日台北登場

喬山、正隆 挑逾三個月

相關新聞

項目不清！衛福部紓困52億被疑蘇揆小金庫 綠委都開砲

行政院長蘇貞昌日前於國會針對防疫紓困特別預算追加預算案做報告，有藍委質疑衛福部匡列52.8億元預算，項目內容模糊，卻被主...

【眼球大戰／上】蔡明忠推OTT拿練台生試刀 恐打開潘朵拉「小黑盒」

繼3月富邦集團旗下凱擘，遭NCC否決至花蓮跨區經營有線電視後，台灣大哥大旗下「台灣大寬頻」日前卻以電信模式，在花蓮提供OTT TV影音服務，此舉引起市場議論，「富邦蔡明忠拐彎再攻練台生？」

騰輝法人董事辭職 公司：營運不受影響

騰輝電子-KY（6672）法人董事萬洲化學辭職一事，騰輝今（28）日說明，不影響公司營運。

正隆搶攻循環經濟 竹北廠生質能熱電系統明年商轉

正隆（1904）積極發展綠電，將打造台、越跨國性循環經濟產業。正隆表示，已導入風力、太陽能發電，從自用走向外售，並取得逾...

頒發「就業金卡」歡迎投資 蔡英文：台灣充滿了機會

蔡英文總統今天在總統府頒發第1000張「就業金卡」，接見優秀持卡人，她致詞時表示，台灣重視民主和自由，有豐富多元的文化，...

太陽光電6.5GW年底難達標 王美花：明年初就會超過許多

能源政策、綠能發展現階段來講比往年更加重要，其中在太陽光電方面，今年7月累計裝置容量達約4,769MW，相較105年底的...

延攬國外專才就業金卡破千 蔡總統：台灣充滿機會

總統蔡英文今天頒發包括第1000張的3張就業金卡給國外優秀人才，她說，就業金卡破千，有這麼多優秀人才來到台灣，說明了在全...

5G含金量不足 開放式網路生態鏈恐朝G2發展

2019~2020年全球各國／營運商投入5G網路商用的數量比4G商用初期更多，但5G用戶市場推展卻不如預期。 DIGIT...

智邦出貨可望續旺到明年 美系外資重申加碼評等

美系外資認為，網通廠智邦400G網路交換器產品受惠於美國超大型資料中心客戶拉貨將持續到2021年，並看好企業相關營收明年...

藥華藥跨足T細胞免疫療法 與港商在台合作臨床試驗

藥華藥（6446） 宣布， 該公司將跨足T細胞免疫療法，與香港Axis Therapeutics公司合作在台進行人體臨床...

健保財源為何連年虧損？3面向解析問題癥結 調漲保費是唯一解方嗎

配合台灣人口結構變化所帶來的醫療需求，健保總額有一定的成長率，醫料費用勢必越來越高，在收入、支出不變的狀況下，每年支出平均比收入高出8 %左右，也讓健保財務開始收支不平衡。健保財源為何連年虧損？又該如何解決？

台灣躍全球半導體二哥 今年產值衝3兆、10年後衝5兆

經濟部長王美花今（28）日表示，今年的半導體產業增加幅度是有史以來最大，光是8月出口金額就高達311億元，根據廠商的預測...

熱門新聞

元大原油正2淨值過低 預計10月5日申請下市

爸爸年中贈與子女各200萬 被課18萬贈與稅

中天糖尿病新藥大陸發表臨床成果 要找合作夥伴

三星來台找盟友 衝刺Mini LED

美制裁中芯效應…IC廠大爆單 旺到農曆年

農電共生有轉機 太陽能廠利多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。