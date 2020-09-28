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太陽光電6.5GW年底難達標 王美花：明年初就會超過許多

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部部長王美花。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
經濟部部長王美花。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

能源政策、綠能發展現階段來講比往年更加重要，其中在太陽光電方面，今年7月累計裝置容量達約4,769MW，相較105年底的1,245MW，已新增達3,524MW，預估年發電量約59億度，對於年底能否達到太陽光電6.5GW達標計畫，經濟部長王美花今（28）日於立法院經濟委員會中坦言，「會差一點點」，但明年1、2月就會超過許多。

王美花今日首度以經濟部長身份出席立法院經濟委員會並接受質詢，立委邱議瑩質詢時指出，今年第2季發電結構，燃氣佔比較去年同期上升3.8%，其他都下降。綠能下降主要是水利、天候影響，但比較好的消息是，光電增加59.4%，風電增69.4%，但現在太陽光電只有4.7GW，如何確保年底的6.5GW可以達標？

對此，王美花答詢表示，經濟部現在幾乎是每周都在追蹤太陽光電進度，目前有很多案子都在進行中。另外，經濟部也密切跟農委會合作，針對魚電共生大力盤點，相關饋線台電如何搭配，都是非常細膩的去盤點。此外，農委會最近也會針對畜牧場屋頂來推動，因為這既沒爭議也可以降溫，對於6.5GW目標，會差一點點。不過，到了明年1、2月就會超出很多。

經濟部能源局長游振偉進一步指出，太陽光電進度目前已完成4.77GW，接近4.8GW，但目前還有施工中的，經濟部會努力跟幾個主要地方政府組成工作小組，針對案場推動困難，來協助快速解決。

王美花表示，太陽光電動工量其實超出今年目標，但是因工程進度延宕，例如台電案場就發生火災而影響進度，所以今年實際建置量會較6.5GW目標少一點。不過，到了明年1、2月就會超出很多。

根據經濟部的資料顯示，「109年太陽光電6.5GW達標計畫」，擴大建立示範案例，今年預估新增2,350MW，年發電量可達29.3億度，帶動投資1,410億元。其中，台電於台南鹽灘地設置大型太陽光電系統，總裝置容量150MW，目前進行系統併網測試中，預估未來每年可提供台南地區59,000戶家庭用電。

同時，王美花也強調，經濟部已務實考量台商回台投資、電動車未來趨勢及氣溫變化等用電需求，依目前電源規劃盤點結果，至116年備用容量率皆可維持15%，備轉容量率10%以上的水準，確保供電無虞。

太陽光電 經濟部

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