5G含金量不足 開放式網路生態鏈恐朝G2發展

2019~2020年全球各國／營運商投入5G網路商用的數量比4G商用初期更多，但5G用戶市場推展卻不如預期。 DIGITIMES Research觀察，儘管5G傳輸平均速率明顯較4G高出數倍，但缺乏「非5G不可」的應用推動，加上5G網路覆蓋率普遍不到二成，使得多數用戶處於觀望狀態，在電信商降低資本支出的壓力下，形成開放式組網架構發展的新機遇。然中美兩國衝突擴大，兩強產業脫鉤已難避免，開放式網路產業恐朝G2（一個標準兩個生態體系）發展。

從營運商角度而論，5G使用高頻段資源，因而能有效提升傳輸速率，但使用高頻會提高基地台部署成本，且在缺乏殺手級5G應用之前，營運商能提高的5G資費幅度有限，因此，產業遂提出非獨立式組網與開放式組網方案，以降低營運商初期部署5G網路的資本支出壓力。

其中，開放式組網模式獲得美國高度支持，主要是川普政府上任後，推動全球產業鏈重組與中美產業脫鉤政策，而開放式組網或能成為排除華為與中興電信設備的解決方案。

DIGITIMES Research分析師吳伯軒表示，美國圍堵中系設備供應商的影響恐持續擴大，而以美、日、韓、歐業者為首的美系供應鏈及中系業者之間，逐漸形成各自獨立的兩個生態體系(G2)，恐是未來5G/通訊產業發展方向。