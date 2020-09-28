藥華藥跨足T細胞免疫療法 與港商在台合作臨床試驗

藥華藥（6446） 宣布， 該公司將跨足T細胞免疫療法，與香港Axis Therapeutics公司合作在台進行人體臨床試驗，搶攻癌症治療市場。這是藥華藥在核心產品-長效型干擾素之外，未來5到10年將發展的全新領域。

藥華藥現有的主力新藥P1101（Ropeginterferon alfa-2b），已在近半數歐盟國家及其他歐洲國家上市銷售，明年上半年也將打進美國市場。P1101的主要適應症為真性紅血球增多症（PV），其他可發展的還有骨髓瘤、肝癌及皮膚病等藥物。藥華藥25日股價收96,5元，下跌1.4元。

藥華藥表示，該公司與Axis Therapeutics合作，將在台灣進行T細胞療法TCRT-ESO-A2試驗。TCRT-ESO-A2是一種以實體腫瘤為標靶的自體T細胞受體細胞療法，目前已獲准進入美國臨床開發的第一階段，美國食品和藥品管理局（FDA）已核准其研究性新藥申請。

藥華藥表示，公司已規劃在南港國家生技園區的實驗室設立T細胞療法用藥的研發基地，由Axis Therapeutics提供試驗相關的先進技術及硬體設備，並積極培訓專業人才。

藥華藥表示，Axis Therapeutics是美國那斯達克掛牌的Athenex公司與香雪生命科學研究中心的合資企業香雪生命科學中心是深圳掛牌的香雪製藥公司的子公司。

Axis Therapeutics主席 Daniel Lang表示，該公司的TCR-T細胞療法，在臨床前及早期臨床發現表明，可能是多種腫瘤類型的有效治療方法，期待著將這種療法迅速推進美國的臨床開發。

藥華醫藥執行長林國鐘表示，此次合作對藥華醫藥來說是一個重要的里程碑。藥華藥除了在血液腫瘤疾病外外，將進一步擴展T細胞的癌症免疫療法相關產品系列，這將會是公司未來5到10年在照顧癌症病患上發展的重點之一。