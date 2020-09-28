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台灣躍全球半導體二哥 今年產值衝3兆、10年後衝5兆

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長王美花（右二）。記者徐如宜／攝影
經濟部長王美花（右二）。記者徐如宜／攝影

經濟部王美花今（28）日表示，今年的半導體產業增加幅度是有史以來最大，光是8月出口金額就高達311億元，根據廠商的預測，半導體出口到年底，今年的整個出口量，確實有可能達到3兆，119年達成產值5兆元目標。

王美花強調，台灣的半導體產業已在國際上形成非常好的供應鏈夥伴形象，對台灣來說，半導體的相關需求，會以非常穩定的需求量來增加。

王美花走馬上任以來，今（28）日首度赴立法院經濟委員會進行「經濟部業務報告」時指出，我國半導體產業產值全球第二，去年已達2.7兆，專業分工模式獨步全球，且台灣半導體生態系愈長愈好，產業鏈也備受信任。廠商認為今年出口額會超過新台幣3兆元，強調半導體產業是未來技術之母，為5G、人工智慧應用奠基。

王美花進一步指出，近年來我國半導體廠商投資超過2.72兆元，我國半導體業者將掌握此一優勢契機，建立更完整的半導體產業聚落，形塑台灣成為半導體先進製程中心，吸引更多半導體設備及材料等外商來台投資，同時擴大國內業者與外商合作，扶植國內材料與設備供應鏈，讓材料供應在地化、技術自主化、外商設備在地化及先進封裝設備國產化，達成119年產值5兆元目標。

半導體 王美花 經濟部

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