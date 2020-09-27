欣大健康迎成長 進軍口罩、光學

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

欣大健康（4198，原環瑞醫）策略底定迎大成長，董事長李沛霖表示，旗下兩大業務包括「醫用口罩」生產、「角膜塑型片」收案與國際授權等，30條口罩產線最快11月全供外銷，角膜塑型片最快明年中上市，並將授權、前進大陸市場。

環瑞醫近期更名為欣大健康後，逐步啟動轉型工程，從財務、營運、業務等領域重新調整，李沛霖期許，將儘速讓公司淨值回到票面，第一項工作就是引入正向現金流，並完成角膜塑型片國際授權計劃。

李沛霖表示，欣大已完成組織調整，打掉虧損事業單位，近期月費用大降九成，來到五、六千萬元，跟過去動輒數億元相比，真的省很大。欣大近期因轉型計畫或關注，股價連日向上，自8月間的5元到近日連翻兩倍，受到投資人關注，周五股價收16.3元，下跌0.7元。

營運方面，李沛霖強調，策略定而仍須執行，在時間表上，口罩最快11月生產，主要外銷美國，將可快速帶入現金流，協助營運轉正；角膜塑型片日前已經啟動臨床收案，規劃收60人，已收30人，最快年底即可收完，後即可進行授權相關事宜。

口罩生產方面，李沛霖指出，規劃30條產線，月產能約250萬片，已在彰化租用合格廠房已逐步向主管機關申請認證，醫療用口罩後，也正規劃生產防護衣、醫用手套等產品，

法人指出，口罩機每部300萬元，而口罩每片毛利極高，一個月內即可回本，對該公司營運將注入強心針。若加上組織調整、費用大幅下降，欣大健康淨值要回到票面應非難事。

至於角膜塑型片，李沛霖說，簡單說，就是短期內讓近視度數下降的醫材，以現有的事實證明，晚上戴、早上拿掉，能大幅修正視力，但這需專科醫師評定後，才能開立處方。

台灣競爭對手是「亨泰光」，大陸也僅有六家同業，他對自家品質有信心。台灣60個患者年底前應可收完，須經半年觀察統計，最快明年中上市，授權正洽談中，最快年底有正面結果，不排除設立合資公司在大陸生產。

至於市場，李沛霖說，角膜塑型片屬高階醫材，以當前收案規劃，不僅青少年，還包括年輕人市場，較當前多數倍以上，更由於該產品具有剛性需求加上單價、毛利高，因此具有利基，大陸市場是台灣的數十倍，若能順利授權，將有爆發性可期。

口罩 外銷

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