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農委會宣告第二屆金牌農村競賽啟動

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
第二屆金牌農村競賽正式開跑(農委會／提供)
第二屆金牌農村競賽正式開跑(農委會／提供)

行政院農業委員會9月26日宣告第二屆金牌農村競賽正式啟動。農委會副主委黃金城表示，第一屆金牌農村由蔡英文總統親自蒞臨頒獎，堪稱台灣農村最高殿堂。這次獎勵金除最高獎金50萬元外，並提供100萬元金牌農村行銷計畫，總獎金達150萬元，是高獎勵、高視野、高尊榮的國家級競賽。

黃金城說，台灣金牌農村概念源自德國，台灣第一屆金牌農村競賽特別邀請德國農村競賽評審團成員，共同見證、分享德國成功經驗，而台灣第一屆金牌農村得獎代表，亦遠赴德國農村交流學習，雙方農村締結姐妹村及互訪，開啟我國農村社區自主國際交流先河。

台灣獨有的人文、產業創思，以及特有的氣候、地形所帶來豐富多樣生態與韌性城市思維，讓來訪的德國友人驚艷連連，回國後，更主動提供媒體訪台訊息，不但提昇台德雙方農村之國際能見度，更強化台德民間、官方友好關係，整個農村發展逐漸走向永續和國際。

農委會感謝全國各縣市政府對金牌農村競賽的投入與用心，以及第一屆參與的農村社區。三年一屆的台灣金牌農村競賽，在大家的努力下，共同展現農村再生成就，是台灣農村新典範。今年台灣金牌農村競賽透過參與競賽的過程，持續提昇農村榮譽感、向心力、自發性，以及對農村未來的想像。

第二屆金牌農村競賽選拔活動網站：www.gvm.com.tw/event/ruralvillagecompetition

農村再生 德國 農委會

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