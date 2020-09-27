大數字／四成年輕人 勇於提期望待遇

年輕的你，應徵工作時，敢向老闆提出期望的薪水？勞動部調查顯示，有逾四成年輕人在應徵現職工作時，有提出期望薪資；而且，教育程度愈高者，愈勇於提出期望薪資。

調查發現，有提出薪資期望比率，隨教育程度提高而遞增。有60.6%碩士應徵現職，會提出薪資期望；大學則有45.1%，專科則為38.4%，一路降到高中28.6%，國中28.4%。

調查更顯示，有三成年輕人認為勇於說出來，有助於獲得理想薪資，遠高於認為沒有幫助11.2%。

勞動部調查顯示，有逾四成年輕人在應徵現職工作時，勇於提出期望薪資，原因以「已知道一般薪資行情」、「已經設定理想的薪資水準」比率較高，分別占62.9%、53.4%。還有18.2%是以提出理想薪資當作與雇主談判籌碼。

至於有58.3%的青年勞工在應徵現職未提出期望薪資，主因是以「雇主給的薪資福利已符合自己期待」占43.4%最高，「認為薪資不是重點，想先累積經驗」占35.4%次之；也有29%因「自己經驗不足，不敢要求」。

勞動部官員觀察，根據《就業服務法》規定，廠商徵才薪資未達4萬元禁止寫「薪資面議」，若職缺薪資未達4萬元，企業必須公開揭示薪資範圍；因為已經知道薪資範圍，很多青年勞工應徵時未提出理想薪資。

官員觀察，青年勞工應徵工作，對其待遇也會詢問周邊同學或同業，都大致有底，不至於亂開價。

值得注意的是，若是詢問青年勞工第一次找工作時，敢向老闆提出理想薪資的比率，則會大幅下降至28.5%。

換言之，有高達七成一的青年勞工，初次尋職，不會提出理想薪資。