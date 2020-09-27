大數字／青年勞工薪資 平均31k

現年24歲的志強原本在私立科大攻讀工業工程管理，因對工業工程領域不感興趣，大一休學，在親友介紹下，到工廠擔任作業員，工時長達12小時，月領36K；待了兩年，志強工作認真，公司調薪3,000元，若加上加班，平均月領42K；志強又持續工作二年，發覺學歷對於職位晉升有所幫助，決定插班考四技。

像志強這樣青年勞工，是指年齡15至29歲勞工，多半因剛踏出校園，沒有工作資歷，因此要花較多時間嘗試找工作，為了增加薪資，轉換工作頻率也較高；也可能再重返校園進修，而中斷工作年資。

根據勞動部於去年底調查發現，2019年底青年勞工現職薪資每人平均31,603元，較前一次調查、2018年底增加996元；勞動部官員指出，若和2012年底調查青年勞工現職薪資27,425元相較，則增加4,178元，反映青年勞工薪情已逐年改善。

調查指出，去年底青年勞工現職薪資每人平均31,603元，較自己從事第一份工作薪資增加4,905元。官員說，青年勞工從事第一份工作時間不太一樣，有人早進職場，有人較晚；但從數字來看，青年勞工隨著年資增加，薪水亦呈增加；和第一份工作相較，青年勞工加薪幅度也有擴大。

勞動部調查指出，若和自己第一份工作相較，60.7%青年勞工現職工作薪資較初次就業薪資增加，不變者占29.4%，減少者占9.9%。換言之，仍有近四成青年勞工，仍領未超過初次工作的薪資水準，年輕人低薪問題仍在。

去年底青年勞工現職薪資每人平均31,603元，若和去年主計總處發布我國全年全時受僱員工經常性薪資平均44,114元相較，青年勞工月薪是全國平均的七成一、仍少1.2萬元，反映青年勞工薪資偏低現象。

年輕人在現職工作年資分布以「一年至未滿三年」占47.7%最多，「三年至未滿六年」者占25.1%，「未滿一年」者占22.3%，「六年至未滿十年」者占4.6%，「十年以上」者占0.4%。

整體來說，青年勞工現職平均年資為2.3年，較2018年調查的平均年資二年，增加0.3年，為近年來最長，穩定度有些微增加。

年輕人在現職工作上有加薪機會？調查顯示，63%青年勞工在現職工作曾獲加薪，加薪理由以「個人表現良好」比率較高占22%；其次是「服務年資增加」占18.7%，接著是「公司全面調薪」、「個人職務晉升」，分別占18.3%、17.1%。

調查顯示，有高達八成五青年勞工過去一年領過獎金，從領取獎金類型來看，以領取「三節獎金」64.7%及「年終獎金」62.6%比率最高；其次是「工作績效獎金」占45.3%。僅12.7%青年勞工享有「員工酬勞」（含現金紅利及股票紅利）。