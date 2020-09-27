快訊

拒陸製又無超低溫運送能力 我買新冠疫苗剩1支能選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大數字／青年勞工薪資 平均31k

經濟日報 / 記者江睿智╱台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

現年24歲的志強原本在私立科大攻讀工業工程管理，因對工業工程領域不感興趣，大一休學，在親友介紹下，到工廠擔任作業員，工時長達12小時，月領36K；待了兩年，志強工作認真，公司調薪3,000元，若加上加班，平均月領42K；志強又持續工作二年，發覺學歷對於職位晉升有所幫助，決定插班考四技。

像志強這樣青年勞工，是指年齡15至29歲勞工，多半因剛踏出校園，沒有工作資歷，因此要花較多時間嘗試找工作，為了增加薪資，轉換工作頻率也較高；也可能再重返校園進修，而中斷工作年資。

根據勞動部於去年底調查發現，2019年底青年勞工現職薪資每人平均31,603元，較前一次調查、2018年底增加996元；勞動部官員指出，若和2012年底調查青年勞工現職薪資27,425元相較，則增加4,178元，反映青年勞工薪情已逐年改善。

調查指出，去年底青年勞工現職薪資每人平均31,603元，較自己從事第一份工作薪資增加4,905元。官員說，青年勞工從事第一份工作時間不太一樣，有人早進職場，有人較晚；但從數字來看，青年勞工隨著年資增加，薪水亦呈增加；和第一份工作相較，青年勞工加薪幅度也有擴大。

勞動部調查指出，若和自己第一份工作相較，60.7%青年勞工現職工作薪資較初次就業薪資增加，不變者占29.4%，減少者占9.9%。換言之，仍有近四成青年勞工，仍領未超過初次工作的薪資水準，年輕人低薪問題仍在。

去年底青年勞工現職薪資每人平均31,603元，若和去年主計總處發布我國全年全時受僱員工經常性薪資平均44,114元相較，青年勞工月薪是全國平均的七成一、仍少1.2萬元，反映青年勞工薪資偏低現象。

年輕人在現職工作年資分布以「一年至未滿三年」占47.7%最多，「三年至未滿六年」者占25.1%，「未滿一年」者占22.3%，「六年至未滿十年」者占4.6%，「十年以上」者占0.4%。

整體來說，青年勞工現職平均年資為2.3年，較2018年調查的平均年資二年，增加0.3年，為近年來最長，穩定度有些微增加。

年輕人在現職工作上有加薪機會？調查顯示，63%青年勞工在現職工作曾獲加薪，加薪理由以「個人表現良好」比率較高占22%；其次是「服務年資增加」占18.7%，接著是「公司全面調薪」、「個人職務晉升」，分別占18.3%、17.1%。

調查顯示，有高達八成五青年勞工過去一年領過獎金，從領取獎金類型來看，以領取「三節獎金」64.7%及「年終獎金」62.6%比率最高；其次是「工作績效獎金」占45.3%。僅12.7%青年勞工享有「員工酬勞」（含現金紅利及股票紅利）。

青年 薪資

延伸閱讀

運動後猝死為什麼常發生在年輕人？心臟科權威曝：1原因很容易沒注意

參加青商總會年會 賴清德、蘇貞昌勉年輕人創新冒險

【青綠登場／上】民進黨骨子裡的DNA：年輕人站上第一線

查血汗口罩國家隊 勞動部規畫年底專案勞檢

相關新聞

交通部賺千億 成高鐵財改贏家

台灣高鐵公司已成交通部重要金庫，交通部2015年主導台灣高鐵進行財務改革方案，實質掌控台灣高鐵經營權迄今五年多，包括現金...

8月景氣 估續亮黃藍燈

國發會明（28）日發布8月景氣對策信號，估將續亮「黃藍燈」。新冠肺炎疫情對全球及我國經濟衝擊仍在，但國內經濟表現則有回溫...

大數字／三大因素 逾三成有意換工作

換工作、拚加薪，成為時下年輕人為自己加薪的方式。勞動部調查發現，目前有工作的青年勞工，三成一打算換工作，主因是現職工作待...

大數字／四成年輕人 勇於提期望待遇

年輕的你，應徵工作時，敢向老闆提出期望的薪水？勞動部調查顯示，有逾四成年輕人在應徵現職工作時，有提出期望薪資；而且，教育...

大數字／青年勞工薪資 平均31k

現年24歲的志強原本在私立科大攻讀工業工程管理，因對工業工程領域不感興趣，大一休學，在親友介紹下，到工廠擔任作業員，工時...

軍公教員工 明年不加薪

受新冠肺炎疫情衝擊，各級政府財政收支呈現差短，又有舉債用來防疫、紓困和振興經濟，政府財政壓力極為沉重，行政院人事行政總處...

高鐵運量回升 今年盈餘有望繳庫

台灣高鐵公司已連續五年都配發現金股利，今年受新冠肺炎疫情影響，上半年運量較去年同期衰退，在5月中疫情趨緩後，運量明顯回升...

高鐵財改5年 交部大賺千億

交通部二○一五年主導台灣高鐵進行財務改革，實質掌控台灣高鐵經營權迄今五年多，包括現金股利、股票市值、回饋金和平穩基金，交...

APEC財長會議 蘇建榮：台灣長債比低於多數經濟體

財政部長蘇建榮25日在今年亞太經濟合作（APEC）財長會議中表示，估今、明兩年台灣長債比率將微幅上升至30%及30.6%...

解雇無效！勞動部認定神腦解雇工會理事長違法

神腦國際公司今年5月解雇企業工會理事長陳政國，工會事後向勞動部提起不當勞動行為裁決委員會申請裁決，勞裁結果近日出爐，認定...

水庫進帳有限 水利署持續把握機會人工增雨

水利署日前在石門水庫施放高空增雨焰彈，盼增加雨量，不過蓄水率仍在5成以下。水利署表示，這次鋒面較微弱，降雨量有限，未來只...

不畏疫情衝擊 台灣高鐵全年獲利有望達標

已連續五年都配發現金股利的台灣高鐵公司（2633），今年受新冠肺炎疫情影響，上半年運量較去年同期衰退，在5月中旬疫情趨緩...

熱門新聞

獨家／台灣高鐵財改五年多 政府獲利破千億

劉揚偉：鴻海集團下半年成長有望超過上半年

新台幣獨家開市 開盤貶0.5分後升值逾1角

高鐵會賺錢 票價不會調

正新溪州廠大火 公司：原因待鑑定營運影響輕微

從銅鑼燒起家 星野創辦人曲聲揚拼出米其林王國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。