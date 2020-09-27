大數字／三大因素 逾三成有意換工作

換工作、拚加薪，成為時下年輕人為自己加薪的方式。勞動部調查發現，目前有工作的青年勞工，三成一打算換工作，主因是現職工作待遇太低、及工作無發展前景。

調查指出，想換工作的青年勞工，有15.4%是因為待遇太低，其次「工作無發展前景」占15.2%。「工作太累、壓力大」占8.4%再次之。

因「興趣不合」而想換工作，占6.9%；「個人技能無法發揮」占5.9%。因「工作環境不佳」而想換工作，占5.2%。「想自行創業」占4.6%；「與同事或主管相處困難」占4%。

勞動部官員指出，歷年來，青年勞工初次就業主要考量「薪資及福利」及「工作穩定性」，再其次是「通勤方便」。調查顯示，有五成八青年勞工終究是離開了第一份工作，主因是「想更換工作地點」占21.5%，其次才是「待遇及福利差」占19.1%、「工作無發展前景」占17.6%。

官員觀察，對初次尋職的青年勞工，特別重視工作穩定性、工作地點、通勤等問題，但隨著工作年資增加，對待遇及發展前景就相對重視。

針對初次尋職，調查顯示，43.6%青年勞工初次尋職曾遭遇困難，而且，隨著年齡層提高而增加，15至19歲初次尋職遭遇困難比率為31.5%，20至24歲者40.6%，25至29歲占46%。第一份工作就業年齡平均為21.3歲，長期來看，就業年齡有些微延後，平均尋職期間為2.1個月，則大致持平。