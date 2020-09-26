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一件事做1/4世紀有多難？ 台電連續27年中秋淨灘

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
今年台電淨灘活動於全台10縣市共同展開，主場選在台中高美濕地，號召約600名鄉親志工及台電員工參加淨灘。 圖／台電提供
今年台電淨灘活動於全台10縣市共同展開，主場選在台中高美濕地，號召約600名鄉親志工及台電員工參加淨灘。 圖／台電提供

台電自1994年起，連續27年中秋節前夕發起淨灘活動，今年於今（26）日在全國10縣市同步開跑，台電共號召24單位7000人投入，台電董事長楊偉甫也與鄉親志工及台電員工共同捲袖參與台中高美濕地淨灘場次。根據統計，台電今日全台撿拾垃圾量約16,500公斤。

台電表示，今年在高美濕地淨灘場與「荒野保護協會」跨界合作，主打「不只撿，更要減」，淨灘全程不使用額外一次性用品，另台電2020年淨心、淨灘行動也持續與董氏基金會合作，同步將清除垃圾重量換算為捐助金，協助推廣校園憂鬱防治。

台電指出，數據顯示，海洋廢棄物中約80%為生物無法分解的「一次性塑膠產品」，因此，台電特別將今年淨灘主題設定為「向海致敬」，亦首度與荒野保護協會跨界合作，主打「不只『撿』垃圾，更要『減』垃圾」理念，要求淨灘參與人員自備餐具、水瓶、雨具等物品，讓美麗的海洋沙灘，不會因為淨灘活動增加額外的塑膠廢棄物。

今年淨灘也首度結合可重複使用的舞台車、跑馬燈等，取代過往一次性活動會場布置，努力讓環保觀念落實在每一個細節。

此外，台電並於2004年起開始投入「海岸認養」活動，在平日即定期清潔海灘，實踐環境保護理念，台電也因此於2017年獲環保署「淨灘場次最多單位」認證。近年台電舉辦淨灘活動，現場也同步設置環境教育推廣攤位。今年則結合高美濕地生態解說及減塑環境教育等，讓參與淨灘的民眾可以在為海灘盡一份心力之餘獲得更多環保生態知識。

台電指出，台灣四面環海，為了與海洋環境共榮共存，希望藉淨灘活動號召更多人投入環境永續的實質行動。而台電與董氏基金會合作自2011年以來已清除超過263噸垃圾，將清除的垃圾重量換算為捐助金，辦理「樂動校園推廣計畫」，支持兒童及青少年心理健康促進及憂鬱防治工作，推廣校園憂鬱防治。

台電與荒野保護協會合作，淨灘全程不使用一次性用品，並結合可重複使用的舞台車、跑馬燈等，取代過往一次性活動佈置，努力落實環保理念。圖為荒野保護協會劉月梅理事長(右五)及台灣憂鬱症防治協會理事長賴德仁醫師(左五)熱情響應台電2020聯合淨灘活動，與台電董事長楊偉甫(圖中)呼籲大家為守護海洋環境一同努力。 圖／台電提供
台電與荒野保護協會合作，淨灘全程不使用一次性用品，並結合可重複使用的舞台車、跑馬燈等，取代過往一次性活動佈置，努力落實環保理念。圖為荒野保護協會劉月梅理事長(右五)及台灣憂鬱症防治協會理事長賴德仁醫師(左五)熱情響應台電2020聯合淨灘活動，與台電董事長楊偉甫(圖中)呼籲大家為守護海洋環境一同努力。 圖／台電提供
台電董事長楊偉甫(左3)率主管(左1公眾服務處長袁梅玲、左2環保處長劉源隆、左4台中發電廠長朱記民、左5發電處長李崇賓)及同仁撿拾沙灘垃圾，以實際行動守護美麗的海岸線。 圖／台電提供
台電董事長楊偉甫(左3)率主管(左1公眾服務處長袁梅玲、左2環保處長劉源隆、左4台中發電廠長朱記民、左5發電處長李崇賓)及同仁撿拾沙灘垃圾，以實際行動守護美麗的海岸線。 圖／台電提供

台電 高美濕地 憂鬱

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