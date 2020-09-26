一件事做1/4世紀有多難？ 台電連續27年中秋淨灘

台電自1994年起，連續27年中秋節前夕發起淨灘活動，今年於今（26）日在全國10縣市同步開跑，台電共號召24單位7000人投入，台電董事長楊偉甫也與鄉親志工及台電員工共同捲袖參與台中高美濕地淨灘場次。根據統計，台電今日全台撿拾垃圾量約16,500公斤。

台電表示，今年在高美濕地淨灘場與「荒野保護協會」跨界合作，主打「不只撿，更要減」，淨灘全程不使用額外一次性用品，另台電2020年淨心、淨灘行動也持續與董氏基金會合作，同步將清除垃圾重量換算為捐助金，協助推廣校園憂鬱防治。

台電指出，數據顯示，海洋廢棄物中約80%為生物無法分解的「一次性塑膠產品」，因此，台電特別將今年淨灘主題設定為「向海致敬」，亦首度與荒野保護協會跨界合作，主打「不只『撿』垃圾，更要『減』垃圾」理念，要求淨灘參與人員自備餐具、水瓶、雨具等物品，讓美麗的海洋沙灘，不會因為淨灘活動增加額外的塑膠廢棄物。

今年淨灘也首度結合可重複使用的舞台車、跑馬燈等，取代過往一次性活動會場布置，努力讓環保觀念落實在每一個細節。

此外，台電並於2004年起開始投入「海岸認養」活動，在平日即定期清潔海灘，實踐環境保護理念，台電也因此於2017年獲環保署「淨灘場次最多單位」認證。近年台電舉辦淨灘活動，現場也同步設置環境教育推廣攤位。今年則結合高美濕地生態解說及減塑環境教育等，讓參與淨灘的民眾可以在為海灘盡一份心力之餘獲得更多環保生態知識。