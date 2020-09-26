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台灣家庭債務比 亮紅燈

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

德國安聯集團昨（25）日發布全球財富報告，台灣去年人均金融淨資資產約新台幣379萬元，穩居亞洲第二，僅次新加坡；但也示警台灣家庭債務比率升至92.6%新高，逐步接近「危險地帶」。

安聯集團每年發布全球財富報告，今年為連續第十年，探討全球將近60個國家，其家庭擁有資產和負債情況。家庭的資產包括存款、股票、基金、保單、提撥的退休金等，但不包含不動產；金融淨資產為資產扣除負債後的金額。

安聯集團表示，受惠於台股蓬勃熱絡，台灣的家庭金融資產總額2019年成長10.7％，創下過去十年來最大增幅。台灣的人均金融淨資產為11萬706歐元、約新台幣379萬元，亞洲僅次新加坡。

儘管如此，安聯集團首次在報告中示警，台灣家庭債務比率（負債占GDP比率）去年攀升至92.6%，正緩慢且一步步地接近100％或更高債務的「危險地帶」，主因房價上漲帶動房貸餘額攀升。

無獨有偶，中央銀行昨日公布國內全體銀行業的消費者貸款與建築貸款統計，8月底房貸餘額7.7兆元；包含房貸、房屋修繕貸款、車貸、職工福利貸款、其他個人消貸、信用卡循環餘額的消費者貸款，8月底餘額9.2兆元，房貸與消貸餘額雙雙創下歷史新高。

知名外商集團示警台灣的家庭債務比率正邁向危險地帶，台灣人該怎麼看？台灣金融研訓院院長黃崇哲昨日表示，以前買七、八百萬的房子，只要貸款四、五百萬元；現在房子動輒一、二千萬，房貸餘額自然會攀升。他認為，資產與負債都上漲可以接受，怕得是資產縮水，負債卻增加。

富邦金控首席經濟學家羅瑋也說，日本因為人口老化且負成長，房子空屋率高，房價下跌、民眾的資產縮水；房貸因為已經借了，償債金額不會同步縮水。台灣目前房價穩定，家庭負債比高還不會有問題，但台灣也有像日本般的人口老化與負成長的隱憂，倘若家庭負債比一直居高不下，房價卻因人口老化而下跌，未來就會有問題。

房貸 人口老化 債務

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