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獨╱掉漆！金門軍用卡車開進水溝 民眾笑：技術太差

台灣之星跨業結盟 搶OTT商機

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

台灣之星今（25）日表示，看準5G技術特性將大幅提昇運動即時轉播品質，運動賽事轉播更成為具高度發展潛力的OTT服務之一，攜手英國體育頻道集團Eleven Sports展開策略結盟，搶進新世代運動轉播商機。

台灣之星表示，受全球疫情效應影響，線上影音娛樂的需求大量增加，影視娛樂產業版圖也隨之快速移轉與變動，2020年成為線上影音串流平台成長的爆發年，帶動OTT（串流媒體服務）市場規模急速成長。

根據美國聯合市場研究公司（Allied Market Research）指出，五年後，全球OTT服務產值將會高達3325.2億美元，年複合成長率為16.7%。

看準OTT趨勢，台灣之星表示，日前已經相繼與串流音樂領導品牌KKBOX、電影戲劇串流首選KKTV、LiTV線上影視、CATCHPLAY+等合作推出多元加值服務品牌。

台灣之星擴大在OTT策略結盟布局，攜手在台灣擁有1,000萬收視用戶規模的團Eleven Sports策略結盟，台灣之星行銷事業部資深副總經朱曉幸表示，台灣之星攜手各產業或加值服務領域的領導品牌策略結盟，5G開台，將帶動加值應用商機，台灣之星OTT服務年度營收成長上看20%。

台灣之星與Eleven Sports合作，月租最低69元起，訂閱所有強檔賽事，全天候HD高畫質體育賽事轉播不間斷，包含台灣獨家轉播的英格蘭足球超級聯賽、歐洲冠軍聯賽及即將在10月開打的NBA總冠軍賽等。

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