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台灣、巴拉圭經濟合作會議 簽標準檢驗技術合作意向書

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部長王美花24日與巴拉圭工商部長克菈梅（Liz Cramer）主持第20屆台巴經濟合作會議，雙方針對貿易、投資、行動遊戲、人力培訓、標準及中小企業等領域之議題交換意見，並簽署標準檢驗技術合作意向書。

經濟部指出，巴拉圭位於南方共同市場中心，擁有豐富農產資源，適合發展高附加價值之農產品加工業，為台灣企業開拓中南美洲市場最佳門戶。據統計，截至今年9月，我商在巴國投資38件，投資總額為1億5,735萬美元，主要產業包括塑膠製品、機車內胎、百貨業、食品業、貿易業及資通訊等。

克菈梅表示，台灣是巴國重要友邦，在疫情嚴期間協助巴國牛肉輸台及巴國微中小企業發展（服飾加工及馬黛茶）計畫，深化雙邊經貿關係。

本屆台巴會議達成多項合作，包括台灣協助培訓行動遊戲人才及中階經貿官員關務及中小企業能力，以及就吸引我商及旅巴西台商赴巴國投資，並深化雙方外貿及標準檢驗暨微中小型產業合作等議題達成共識，未來台巴兩國落實執行會議決議，可促成經貿及產業合作商機，鞏固邦誼。

此外，為加強雙邊標準檢驗合作，雙方採異地簽署「標準檢驗技術合作意向書」，承諾未來將透過研習、經驗分享及訓練專家進行雙方交流，舉辦品質基礎建設活動，推展雙邊合作計畫。

王美花指出，巴拉圭為我國重要的邦交國，即使因疫情關係，雙邊經貿交流仍持續前進；在後疫情時代，全球產業鏈都在重整以展現彈性及韌性，期待巴國在投資政策上展現彈性，充分回應台商投資需求，以因應世界經濟變局。

去年會議後台灣積極落實推動具投資利益的產業赴巴國投資，在貿易方面，台灣加強採購巴國牛肉，自巴國進口牛肉金額自2006年114萬美元成長至2019年6,451萬美元，成長高達55倍，今年已成為台灣第二大牛肉進口來源國。

王美花說，台巴產業結構呈現互補關係，許多潛力合作項目亟待雙方發掘，未來台灣持續透過每年舉辦之國際食品展及赴巴國農產品採購團等活動協助巴國農產品拓銷。

疫情 巴拉圭

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