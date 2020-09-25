大陸經商環境惡化 經濟部：兩方向助台商轉移

為讓台商瞭瞭解全球經商趨勢，掌握中國大陸投資環境變動及因應之道，經濟部投資業務處今（25）日於桃園舉辦「2020兩岸投資經營環境研討會」，以「投資台灣新商機」為主題，提供與會台商對於國際情勢面、經營面及投資面等多面向之因應策略；同時，經濟部也提供兩方向協助，讓台商能有秩序的轉移或建立備援生產基地。

經濟部表示，近年來大陸經商環境變化極大，投資環境日益惡化，土地、人力等生產成本不斷提高，制度面如環保法規執行趨嚴、推動多項稅制改革資訊不公開透明且多有矛盾等，使得台商在陸經商日益艱難。

此外，美中貿易戰越演越烈，影響深度和廣度日益擴大，再加上疫情導致廠商供應鏈傳輸受阻等因素影響，台商普遍有轉移或建立備援生產基地的規劃。

經濟部指出，目前已朝兩方向規劃，協助台商有秩序的轉移或建立備援生產基地。若廠商願回台灣轉型升級，經濟部將從土地、水、電、人才等方面去幫助解決問題及由投資台灣事務所提供投資服務，以加速廠商回台投資；若廠商因勞工密集之需，經濟部也會協助廠商布局新南向國家。

經濟部指出，本次研討會針對台商關切的議題進行規畫，首先由桃園市政府經發局說明桃園市目前重大經建計畫衍生的投資商機，讓與會的台商企業瞭解更多桃園的投資機會。

經濟部表示，超過60多位台商企業代表參與研討會，政府將持續提供大陸經商資訊及策略，以利廠商掌握趨勢，提升競爭力；除桃園場次外，近期將再規劃於台北、台南籌備二場座談會。