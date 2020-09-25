經濟部核准七家中小企業 擴大投資34億元

經濟部今（25）日中小企業投資審查會議，再添七家中小企業擴大投資34億元，包括京和科技、漢田生技、豪力輝工業、京瀚科技、通筌實業、台農生物科技及廣三水產。其中，京和科技因應3奈米的投產後的市場需求，砸6億在雲林興建智慧化新廠。

經濟部指出，京和科技主要提供半導體、太陽能、LCD、LED等產業超高純度氣體、化學品及特殊氣體供應系統，除滿足國內業者需求外，亦外銷至中國大陸、新加玻、泰國、越南及美國，合作對象包含知名的國際半導體大廠。

為因應未來半導體業3奈米的投產，以及看好電子級CO2、食品級N2O及HCL市場需求，京和科技計劃招募50名本國員工，斥資逾6億元在雲林斗六市興建廠房，並導入設備聯網監控、鋼瓶管理系統等智慧化生產系統。

此外，漢田生技考量現有員林廠其產能已滿載，也計劃招聘87名本國員工，斥資近6億元在彰化溪湖鎮興建2,500坪廠房。廣三水產為提高水產品的附加價值，將斥資3億元在屏東東港鎮興建超低溫冷凍加工廠，同時導入智慧化機器設備，將為國內創造更多就業機會。

豪力輝工業為開發可符合航太加工需求的高精度、高剛性車銑五軸頭，拚打入高附加價值汽車與醫療產業鏈，計劃斥資8億元在中部科學園區興建廠房，並導入結合5G、AGV、MES等先進智慧化彈性製造生產設備，投入IIOT的整合技術研發。

京瀚科技因應加速對全球市場布局，計劃招募25名本國高科技人才，對台擴大投資逾1億元，在新竹湖口鄉建立智慧工廠，導入智慧化機械與專屬ERP以及MES系統。

通筌實業考量現有產能已滿載，計劃斥資逾1億在彰濱工業區廠房打造智慧生產線、垂直式智慧倉儲設備，引入PMS與CIO系統，並透過3D掃描及3D列印完成素材後進行水轉印，全面提高製程規模與效能，將為國內創造12個工作機會。

台農生物科技為拓展新南向國家市場，計劃斥資約1億在屏東工業區及農業生物科技園區興建廠房，導入智慧化生產設備，提高生產效率，將創造15個就業機會。

經濟部表示，目前「中小企業加速投資行動方案」已通過381家中小企業投資約1,617億元，帶來將近1.6萬個就業機會；累計投資台灣三大方案已帶動670家企業投資約1兆1,181億元，預估創造近9.4萬個本國就業機會。後續尚有40家企業排隊待審。