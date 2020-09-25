缺水冬天要來了？水利署：全年水情不悲觀

今夏無颱，水庫蓄水率不及一半，史上最缺水的冬天可能要來了？水利署指出，極端氣候是進行式，已模擬今年水情最糟的情境沙盤推演，目前評估10月底前供水無虞，年底前水資源仍在掌握，對全年水情不悲觀。

今年颱風罕見過門不入，在豐水期期間，台灣的水庫蓄水量竟寫下17年來同期的新低紀錄；其中，北部的翡翠水庫及石門水庫的蓄水量已不及五成，南部的曾文水庫更是已跌破四成。

水利署副署長王藝峰表示，個別水庫蓄水量多寡並不代表該區域用水發生警訊，例如石門水庫、翡翠水庫及寶山第二水庫共同肩負北區水資源供給；而南化水庫目前為滿庫，烏山頭水庫也有七成水位，可透過區域調度，補足曾文水庫的供水能力，預期今年10月底前全台供水無虞。

王藝峰指出，5至10月均為豐水期，即便颱風直接沒有入境台灣，但伴隨西南氣流共伴效應也會帶來雨量，且近二日鋒面也有帶來降雨；此外，入冬後，北部多有東北季風帶來降雨，在區域調度上，從基隆到苗栗都屬於「北區調度」範圍，因此，水利署對於今年底前的供水仍深具信心。

至於最極端的情況可能如何？王藝峰坦言，氣候變遷之下，很多以前想不到的極端現象都有可能發生，10月底後進入枯水期，一直到隔年4月，在梅雨季來臨前，均需進行完整的水情監控；但北部仍會有冬雨情形發生，因此，水利署不會以最悲觀的態度，造成產業用水戶的恐慌困擾。

另一方面，目前新北林口、桃竹苗、中彰北部已亮起「水情提醒」燈號，要求台中以北、新北以南的工業區，包括用水量極高的晶圓廠等均配合節約園區澆灌用水以及公廁用水等非生產用水；王藝峰強調，水利署對晶圓廠等大量生產用水供應絕對是全力支持，目前僅要求工業區節水3至5%，對生產毫無影響。

王藝峰說，通常走到了水情「紅燈警戒」的「分區供水」，才會使用備援水車；許多高科技產業因應風險管控，均都有自主準備生產用的水車，而民生方面，台水公司也會依災害風險管理調度，備有水車以因應不時之需。

王藝峰強調，近年來，水利署對水資源的調度能力已明顯比以往提升，若再遇到往年枯旱年的情境，預期也能透過超前部署、區域調度、節水措施，降低對產業及民生衝擊。