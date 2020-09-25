快訊

台灣第二大牛肉進口國竟是它 金額13年成長55倍

小鬼黃鴻升花葬陽明山 60歲父親親自送別

缺水冬天要來了？水利署：全年水情不悲觀

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

今夏無颱，水庫蓄水率不及一半，史上最缺水的冬天可能要來了？水利署指出，極端氣候是進行式，已模擬今年水情最糟的情境沙盤推演，目前評估10月底前供水無虞，年底前水資源仍在掌握，對全年水情不悲觀。

今年颱風罕見過門不入，在豐水期期間，台灣的水庫蓄水量竟寫下17年來同期的新低紀錄；其中，北部的翡翠水庫及石門水庫的蓄水量已不及五成，南部的曾文水庫更是已跌破四成。

水利署副署長王藝峰表示，個別水庫蓄水量多寡並不代表該區域用水發生警訊，例如石門水庫、翡翠水庫及寶山第二水庫共同肩負北區水資源供給；而南化水庫目前為滿庫，烏山頭水庫也有七成水位，可透過區域調度，補足曾文水庫的供水能力，預期今年10月底前全台供水無虞。

王藝峰指出，5至10月均為豐水期，即便颱風直接沒有入境台灣，但伴隨西南氣流共伴效應也會帶來雨量，且近二日鋒面也有帶來降雨；此外，入冬後，北部多有東北季風帶來降雨，在區域調度上，從基隆到苗栗都屬於「北區調度」範圍，因此，水利署對於今年底前的供水仍深具信心。

至於最極端的情況可能如何？王藝峰坦言，氣候變遷之下，很多以前想不到的極端現象都有可能發生，10月底後進入枯水期，一直到隔年4月，在梅雨季來臨前，均需進行完整的水情監控；但北部仍會有冬雨情形發生，因此，水利署不會以最悲觀的態度，造成產業用水戶的恐慌困擾。

另一方面，目前新北林口、桃竹苗、中彰北部已亮起「水情提醒」燈號，要求台中以北、新北以南的工業區，包括用水量極高的晶圓廠等均配合節約園區澆灌用水以及公廁用水等非生產用水；王藝峰強調，水利署對晶圓廠等大量生產用水供應絕對是全力支持，目前僅要求工業區節水3至5%，對生產毫無影響。

王藝峰說，通常走到了水情「紅燈警戒」的「分區供水」，才會使用備援水車；許多高科技產業因應風險管控，均都有自主準備生產用的水車，而民生方面，台水公司也會依災害風險管理調度，備有水車以因應不時之需。

王藝峰強調，近年來，水利署對水資源的調度能力已明顯比以往提升，若再遇到往年枯旱年的情境，預期也能透過超前部署、區域調度、節水措施，降低對產業及民生衝擊。

石門水庫 水利署

延伸閱讀

曾文水庫蓄水率跌破4成 南市府估110年水情嚴峻

把握鋒面過境 石門水庫施放高空增雨焰彈

水情緊張！ 曾文水庫蓄水較同期少2億 約2.2座南化水庫

蘇煥智：農田水利署 違法黑機關

相關新聞

110年底前健保安全準備金將不足 11月討論健保費調漲

110年七千多億元健保總額大餅，醫界爭食。歷經10.5小時健保總額會議協商，僅中醫、牙醫協商成功；醫院和西醫基層診所兩案...

外界質疑非核後恐缺電 經長：有長期用電配套

媒體報導，能源局資訊顯示2023年有電力缺口，須延役協和燃油機組並增加9部燃氣機組。經濟部長王美花今天表示，政府能源轉型...

台灣第二大牛肉進口國竟是它 金額13年成長55倍

經濟部部長王美花與巴拉圭工商部長克菈梅（Liz Cramer）共同主持第20屆台巴（巴拉圭）經濟合作視訊會議，雙方針對貿...

財股一週／兆豐銀爆借川普女婿14.5億 台幣衝破楊金龍防線

「富比世」雜誌資深編輯亞歷山大出版新書「白宮公司」揭露，美國總統川普的女婿兼總統資深顧問庫許納合夥開立的公司有跟兆豐銀行貸款5000萬美元（約14.5億台幣）借貸關係從未曝光...

明年醫療新科技總額預算35.62億元 創史上最高紀錄

健保總額協商今天落幕，醫界、付費者代表歷經2天共10.5小時馬拉松式協商，決議110年癌症免疫療法等醫療新科技總額預算為...

大開福利支票 就會讓社會變得更好？

美國原先預期在8月要實施新的紓困方案，這是為了因應美國在中國武漢肺炎疫情後的民間經濟與商業援助政策，但是這個政策在民主黨和共和黨爭論不休的辯論過程中，呈現持續僵持的局勢，紓困案起初僵持的原因在於，兩黨對於援助的金額規模差距太大。

歐越自貿協定生效 學者：對台企業恐產生排擠效應

歐盟越南自由貿易協定（EVFTA）上月生效，成為暨新加坡後第二個與歐盟簽訂自由貿易協定的國家，可望進一步吸引外國直接投資...

勞退、勞保、國保3筆退休金怎麼領？領多少？ 線上試算就知道

政府為造福勞工族群，除設立「勞保」與「勞退」制度保障勞工的權利之外，還有多一層福利的國民年金保險（簡稱國保）可以請領多少退休金與我們的退休生活息息相關，但你對這三者的差別有所了解嗎？讓我們透過以下幾點問題找到答案吧！

經濟快評／《新聞深喉嚨》熄燈，中天新聞急了嗎？

中天新聞換照進入「破百」的倒數階段，但中天電視董事長人選至今未定案，國家通訊傳播委員會（NCC）更在這時候決定對中天換照來個聽證會。中天新聞從韓國瑜總統競選失利後就一直很「安靜」，但今晚中天新聞當紅政論節目《新聞深喉嚨》當家主持人王又正在臉書上宣布10月起將轉戰新媒體，在YouTube上開頻道，原節目時段將由新的節目接替。

台灣茶好棒每年賺外匯 出口單價是進口的4.7倍

臺灣飲茶文化歷史深遠，對茶樹栽培、製茶等產業深具影響，加上國內手搖飲蓬勃發展，對茶葉內需消費不輸外來咖啡文化風潮。茶葉種...

汽油下周價格估不調漲 柴油每公升調漲0.1元

英國新冠肺炎疫情上升，原可能使得下周油價下跌，但近日卻又受到熱帶風暴Beta導致美國墨西哥灣鑽油平台暫時關閉，恐影響油價...

紓困3.0預算案優先審查 製造業申請已逾2100家

立法院今（25）日優先審查「紓困3.0」，在紓困3.0方案裡，經濟部編列1376億元最多，而「重災區」製造業申請核准件數...

熱門新聞

震撼！陽明董座換人 國發會副主委鄭貞茂接任

關貿董事長許建隆 周四晚請辭

外資大撤退 股匯雙殺

台積大擴產 發債900億元

勞退、勞保、國保3筆退休金怎麼領？領多少？ 線上試算就知道

台灣第二大牛肉進口國竟是它 金額13年成長55倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。