南山人壽連年獲亞洲企業社會責任等大獎肯定

南山人壽長期致力於實踐企業社會責任，2020年再獲肯定，日前榮獲亞洲企業商會主辦之「第10屆亞洲企業社會責任獎」綠色領導獎及台灣檢驗科技公司(SGS)之「第2屆SGS CSR Awards」年度永續菁英獎二項殊榮。

「亞洲企業社會責任獎」自2009年起在東南亞及東亞等區域舉辦，表揚推動永續企業社會責任之優秀企業，2015年起於超過15個國家及地區，選拔CSR各領域傑出成就者視為亞洲評價最高的CSR大獎之一。

氣候變遷已成為全球高度關注的議題，2018年起，南山人壽以具體行動，導入ISO 14067碳足跡標準，進行「人身保險服務」的碳足跡分析，並通過各階段的嚴格審查，取得環保署產品碳足跡標籤證書，成為全球第一家取得雙重碳足跡認證的保險業者。

南山人壽平均每一件人身保險服務碳足跡為8公斤。透過碳排放盤查，不但能有效將保險公司政策與減少能源浪費、更能提供同業計算人身保險服務碳足跡的依據，發揮產業影響力，獲亞洲企業商會頒發綠色領導獎肯定。

南山人壽認為，保險公司不僅應秉持穩健的經營策略，更需具有對個人、家庭保障與社會安定的使命感，這也是南山人壽推動CSR的核心理念與原則。

南山人壽持續推動企業永續的理念，也受到國內第三方認證單位的關注與認同，日前在台灣檢驗科技公司主辦的SGS 2020企業管理分享年會暨CSR Awards頒獎典禮上，獲頒年度永續菁英獎。該獎參考國內外獎項評比與公司治理前15%的評鑑成績，南山人壽從逾百家企業中脫穎而出，彰顯在CSR領域的表現深獲肯定。

多年來，南山人壽以「公益服務業」的精神超前部署，領先推動多項實踐企業社會責任的行動與服務。展望未來，在營運及服務環節中，除了遵守相關法規的要求，更積極推動各項行動方案，延伸對環境、社會各面向的影響力，並落實付諸具體的行動，讓南山人壽更茁壯、朝向永續的未來發展。