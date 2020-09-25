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農業金庫：產官學合作 創台灣農業新價值

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

農業金庫今（25）日發布新聞稿指出，為提升台灣農業科技的市場價值、增加農業放款餘額、鼓勵青年從農創業和接軌國際、落實農業新南向政策、減少碳足跡、降低外勞引進、確保進口加工用農漁產品原料安全、協助產品價格穩定，讓我國及友邦國家的農業資源可以發揮最大的綜效、改善環境污染、提升生活品質等多元目標，今日於台北僑務委員會舉辦「農業投資和創業商機交流座談會系列」。

座談會由中興大學國際產學聯盟主辦，除了居間促成此次座談會的全國農業金庫之外，協辦和指導單位有：中華民國對外貿易協會、亞洲台灣商會聯合總會、僑務委員會、科技部、行政院農業委員會。到場致詞的貴賓：行政院農業委員會副主任委員陳添壽、僑務委員會副委員長徐佳青、中興大學校長薛富盛、亞洲台灣商會聯合總會總會長劉樹添。中華民國對外貿易發展協會黃志芳董事長應邀以「運用數位科技加速台灣農業轉型」為題作專題演講。

座談會主題包括：有機肥料、蘭花、軟殼蟹、膳食纖維產品、物聯網的應用六項，也討論台灣印尼農漁產業互補合作的可能模式。這是「行動座談會」，具體可行的項目，將於最短時間內落實「先驅示範營運模式」，未來希望於國內外複製成功營運模式。

座談會報名和討論十分踴躍，有超過 130 位產官學界、農企業和青年農民，以及台商朋友出席，台商來自五大洲 14 個國家。座談會也採取視訊直播，讓國內外不方便出席者，特別是海外台商可以同步得到訊息，擴大影響效果。

農業 台商 中興大學

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