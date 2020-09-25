黑水變藍金 台灣估民國120年再生水使用倍增

內政部營建署下水道工程處長曾淑娟今天表示，國內不可能再興蓋新水庫，再生水廠的「黑水變藍金」提供供水新契機，預估民國120年台灣再生水使用量將成長到每天132萬公噸。

曾淑娟今天出席嘉南藥理大學「2020再生水資源論壇」時指出，內政部102年執行「公共污水處理廠放流水回收再利用計畫」，在全國都會區建置6座再生水示範廠，產出優質再生水，供應鄰近工業區及科學園區。預估民國120年台灣再生水使用量，將由目前每天65萬公噸成長到每天132萬公噸。

她表示，環保意識抬頭，國內已不可能再興蓋新水庫，再生水廠如同都市水庫，不破壞生態、不會遭受環保抗爭，供水穩定、不受季節氣候影響，有如「黑水變藍金」，提供新契機和選擇。

台南市政府水利局專門委員黃信銓也在論壇中說，台南科學園區產值提升，工業用水需求增加，原估計民國120年可能出現每天12萬5000公噸的供水缺口，將因再生水廠而舒緩。

他表示，市府預估113年每天即時供應南科8萬3000公噸再生水。目前台南永康廠、安平廠及南科廠已陸續動工，預定最快110年中旬開始供水，再生水廠的角色與重要性將日趨吃重。