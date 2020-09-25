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財股一週／兆豐銀爆借川普女婿14.5億 台幣衝破楊金龍防線

聯合新聞網 / 綜合報導

1.遭爆祕借川普女婿14.5億元 兆豐銀澄清

富比世雜誌資深編輯亞歷山大出版新書「白宮公司」揭露，美國總統川普的女婿兼總統資深顧問庫許納合夥開立的公司有跟兆豐銀行貸款5000萬美元(約14.5億台幣)借貸關係從未曝光，可能違反美國「資訊揭露法」(disclosure laws)相關規定。兆豐銀行董事長張兆順則表示，2015年貸款的事，2018年完成，川普女婿不是借款人，只是其中一個小小的股東而已，他又不是借款人，真正敏感人物有真正敏感人物的處理方法，這個都有照規定處理...

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2.衝關楊金龍防線 台幣閃見28字頭

新台幣匯率21日盤中失守29元整數大關，最高升抵近八年新高28.935元，最多升值2.17角，突破中央銀行總裁楊金龍上任以來新台幣盤中最高價29.068元的「楊金龍防線」，財信傳媒董事長謝金河表示，外資賣超台股，也不斷把資金滙出，依過去經驗，台幣恐非大貶不可，但今年台幣不貶反升...

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3.歐美股市狂瀉元凶！跨國銀行淪洗錢共犯

本周美股狂瀉，元凶之一就是涉嫌洗錢的跨國銀行，根據美國媒體Buzzfeed News與國際調查記者聯盟（ICIJ）最新調查，多家全球大型銀行在過去近20年間持續為「危險有力人士」轉移大筆資金並且從中獲利，即使這些資金的來源被標示為可疑。這項消息引爆全球銀行類股賣壓，銀行股跌成一片...

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4.降息效應 富邦人壽宣告退出房貸市場

富邦人壽傳聞9月開始指示壽險業務員，從9月全面停止新承做房貸業務，等於宣告退出房貸市場。這是繼2014年南山人壽退出房貸市場後，睽違六年，目前壽險房貸市占率排名第二大的富邦人壽也退出房貸市場。銀行主管分析，壽險業比銀行業資金成本高了1個百分點以上，壽險業若做1.31%的低息房貸恐是「做一筆、虧一筆」...

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5.陽明董座換人 國發會副主委鄭貞茂接任

國內第二大，全球第九大貨櫃航商陽明海運董座將換人，將由現任陽明董事，也是國發會副主委鄭貞茂接替現任董事長謝志堅，全案已送至行政院，預計近期通過。鄭貞茂成為陽明十年來首位非海運界的董事長。交通部今日亦證實，原任董事長謝志堅屆齡退休，擬指派現任國發會副主委鄭貞茂出任陽明海運董事長一職...

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財股一週

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