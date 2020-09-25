經濟部攜手阿瘦皮鞋 串起台灣循環鞋履產業供應鏈

經濟部近來積極推動循環鞋履創造永續新價值，為有效整合運用國內在地供應鏈夥伴資源，今（25）日於世貿一館舉辦「循環鞋履產業供應鏈合作協議簽約儀式」，代表製鞋品牌循環型供應鏈合作的開始，也開啟製鞋產業循環經濟的新頁。

經濟部工業局副局長楊伯耕表示，為促進國內製鞋產業朝向「零廢棄」與「永續循環」目標邁進，今日成功導入循環設計的循環鞋履產業供應鏈廠商合作協議簽署，期望未來可帶動各界開始推動循環型產業價值鏈，以利協助國內產業營造具備再生材料、綠色製程、循環回收體系的創新商業模式。

阿瘦皮鞋董事長羅榮岳表示，推動循環鞋履創造永續新價值是阿瘦皮鞋的企業願景，很榮幸在經濟部工業局的支持下，結合循環鞋材業者鎰呈行、坤璜企業、彰洋材料，以及台灣綠色循環公司的專長與力量，共同設計開發符合循環再生精神的鞋類產品，雖然過程必須投入更多的人力與資源，但期望可持續以零廢棄、零碳排為目標，持續與合作夥伴思考如何改善鞋款設計製程，降低對環境的影響，為我國的製鞋產業開創循環經濟新商機。

經濟部指出，循環經濟是我國「5+2創新產業計畫」之一，蔡總統亦宣示要讓台灣走向循環經濟的時代，把廢棄物轉換為再生資源。行政院已核定「循環經濟推動方案」，經濟部亦已設置循環經濟推動辦公室，負責跨部會議題的統籌規劃、溝通協調，期緊密鏈結產官學研的合作，創造循環經濟價值。

我國製鞋產業在全球鞋業供應鏈佔有重要地位，且具備頂尖循環鞋材技術以及完整上中下游鞋業聚落，但目前面臨廢棄物缺乏回收管道，僅能焚化掩埋的考驗，若台灣能優先建立循環鞋履示範產品，未來可轉移擴散至海外市場，協助國際品牌達到永續目標，也展現台灣在國際鞋業的領先定位與價值。