陸對美PVC進行反傾銷調查 台塑：不受影響

大陸商務部今天公告，對於原產於美國的進口聚氯乙烯（PVC）進行反傾銷立案調查。其中傳出被申請調查產品的主要生產商及主要出口商都包括台塑美國。對此，台塑（1301）澄清台塑美國的PVC沒有出口到大陸，因此不會受到影響。

台塑主管表示，2019年美國出口到大陸的PVC數量大約是30萬噸，主要供應大陸下游的加工外銷客戶，為免關稅，但台塑美國的PVC並沒有出口至大陸，因為台塑本身在寧波就有廠，而且外銷到大陸的PVC主要也都是從台灣這邊出口，因此此案不會對於台塑美國造成影響。

至於台塑美國傳出被大陸列為調查對象，推測應該是台塑美國的PVC產能不小，年產能有將近150萬噸，為重要的指標業者，因此才會被納入。

而大陸此次針對美國PVC提出反傾銷調查，主要因為美國頁岩氣開採技術的發展成熟，以頁岩氣為基礎的天然氣製備乙烯，進而生產聚氯乙烯，相比目前以原油進料或大陸電石法生產的PVC產品，成本低上許多，大陸業者面臨不小競爭壓力。