台灣茶好棒棒 每年賺外匯 出口單價是進口的4.7倍

臺灣飲茶文化歷史深遠，對茶樹栽培、製茶等產業深具影響，加上國內手搖飲蓬勃發展，對茶葉內需消費不輸外來咖啡文化風潮。茶葉種類眾多，國內雖有自產茶，但也大量自國外進口其他茶品。財政部統計處統計，雖然茶葉進口量是出口量的3倍，但出口平均單價是進口的4.7倍，自105年起台灣茶就是出超賺外匯的貨品。

目前每年茶葉進口量約3萬公噸，以紅茶等全發酵茶為主，主要進口國為越南。我國出口茶葉104年起高速成長，108年達1萬公噸、1.2億 美元雙創新高，主要出口國是中國大陸。今年前8月受疫情影響，台灣茶出口衰退 26.5%，但對中國大陸出口仍成長37.2%。

統計處統計，99 年茶葉進口量首度突破3萬公噸，之後大致維持在此水準，今(109)年 1至8月進口約2萬公噸。

98至103年間茶葉出口量介在2千至4千公噸，104年起高速成長，108年達1萬公噸、1.2億美元雙創新高，出口值更較98年增5.4倍，今年前8月受疫情影響，茶葉出口價、量均較上年同期減約26%，平均每公斤出口單價12.1美元，為進口(每公斤 2.6 美元)的 4.7 倍。

隨出口數量與單價同步提升，105 年茶葉貿易重返出超，終止90至104年連續15年入超，今年前8月累計出超927萬美元。

若按茶葉市場觀察，統計處統計，越南為我國茶葉的最大進口國，102年以前占茶葉進口值比重均逾半數，之後因加強農藥殘留管制措施，部分轉移自斯里蘭卡、日本等輸入，今年1至8月進口值占比降為1/3，較98年減少28.7個百分點。

我國茶葉外銷市場以中國大陸及美國為主，其餘國家較為分散，由於茶葉列入兩岸經濟合作架構協議(ECFA)早收清單，101年後即零關稅出口至中國大陸，推升對中國大陸茶葉出口比重，今年前8月為37.2%，較98年提高 14.5 個百分點。

另以發酵加工程度區分茶品種類，我國進口以紅茶等全發酵茶為主，占4成6左右，以自斯里蘭卡輸入居多；出口則以烏龍茶、包種茶等部分發酵茶較多(約占4成)，偏向精緻包裝的高價茶，展現國內茶產業拓銷的競爭優勢。