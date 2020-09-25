汽油下周價格估不調漲 柴油每公升調漲0.1元

中天新聞換照進入「破百」的倒數階段，但中天電視董事長人選至今未定案，國家通訊傳播委員會（NCC）更在這時候決定對中天換照來個聽證會。中天新聞從韓國瑜總統競選失利後就一直很「安靜」，但今晚中天新聞當紅政論節目《新聞深喉嚨》當家主持人王又正在臉書上宣布10月起將轉戰新媒體，在YouTube上開頻道，原節目時段將由新的節目接替。

2020-09-25 12:35