快訊

找到了！高市乙烯外洩原凶是含氯有機溶劑 不是管線

愛夫心切！英勇甜美妻不顧懷孕 跳水從鯊魚口中救出夫

汽油下周價格估不調漲 柴油每公升調漲0.1元

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
加油站示意圖。 圖／中油提供
加油站示意圖。 圖／中油提供

英國新冠肺炎疫情上升，原可能使得下周油價下跌，但近日卻又受到熱帶風暴Beta導致美國墨西哥灣鑽油平台暫時關閉，恐影響油價上漲。因此，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油零售價格不調整、柴油零售價格每公升約調漲0.1元，實際調整金額將於27日中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

累算至9月24日之7D3B周均價為41.20美元，較上周40.75上漲0.45美元。新台幣兌美元匯率29.224較上周29.327升值0.103。

若依預估，下周各類油品零售價格分別是92無鉛汽油每公升22.2元、95無鉛汽油每公升23.7元、98無鉛汽油每公升25.7元，超級柴油每公升19.7元。

油價 美元匯率

延伸閱讀

預期美國會將恢復振興經濟談判 油價漲

地下停車場堆放輪胎起火 消防局排除縱火疑煙蒂引燃

汽油下周價格估不調漲 柴油每公升調漲0.1元

台塑汽油21日起漲2角 95+無鉛汽油23.6元

相關新聞

勞退、勞保、國保3筆退休金怎麼領？領多少？ 線上試算就知道

政府為造福勞工族群，除設立「勞保」與「勞退」制度保障勞工的權利之外，還有多一層福利的國民年金保險（簡稱國保）可以請領多少退休金與我們的退休生活息息相關，但你對這三者的差別有所了解嗎？讓我們透過以下幾點問題找到答案吧！

經濟快評／《新聞深喉嚨》熄燈，中天新聞急了嗎？

中天新聞換照進入「破百」的倒數階段，但中天電視董事長人選至今未定案，國家通訊傳播委員會（NCC）更在這時候決定對中天換照來個聽證會。中天新聞從韓國瑜總統競選失利後就一直很「安靜」，但今晚中天新聞當紅政論節目《新聞深喉嚨》當家主持人王又正在臉書上宣布10月起將轉戰新媒體，在YouTube上開頻道，原節目時段將由新的節目接替。

台灣茶好棒棒 每年賺外匯 出口單價是進口的4.7倍

臺灣飲茶文化歷史深遠，對茶樹栽培、製茶等產業深具影響，加上國內手搖飲蓬勃發展，對茶葉內需消費不輸外來咖啡文化風潮。茶葉種...

汽油下周價格估不調漲 柴油每公升調漲0.1元

英國新冠肺炎疫情上升，原可能使得下周油價下跌，但近日卻又受到熱帶風暴Beta導致美國墨西哥灣鑽油平台暫時關閉，恐影響油價...

紓困3.0預算案優先審查 製造業申請已逾2100家

立法院今（25）日優先審查「紓困3.0」，在紓困3.0方案裡，經濟部編列1376億元最多，而「重災區」製造業申請核准件數...

境管衝擊 無薪假達1.7萬人

勞動部今（24）日公布新一期無薪假統計，實施家數893，實施人數1萬7,009人。較之上一期增加53家、144人。勞動部...

純網路券商 金管會研擬開放

繼純網路銀行後，金管會下一步將研擬開放純網路證券商設立。金管會將先協助券商發展數位或虛擬據點，提供數位金融服務，再視虛擬...

金管會規劃五策略 活絡市場

金管會昨（24）日宣布推動資本市場藍圖方案，五大策略下發展打造友善稅制，推動當沖、權證降稅，及開放期貨「倉單」交易等作法...

通過經部審查 三廠商投資17億

經濟部昨（24）日通過光洋應用材料科技、嘉鋼精密工業兩家台商回台，及一家根留的台灣亞獵士科技，三家業者共將投資逾17元億...

企業IPO籌資條件 大鬆綁

金管會昨（24）日宣布將推動資本市場藍圖方案，檢討鬆綁企業上市櫃及籌資條件，包括科技及文創申請掛牌的淨值只看近半年、放寬...

法巴：台灣創業家現金為王 全球No.1

法國巴黎銀行昨（24）日出具最新2020年全球創業家報告，發現房地產與現金成為創業家投資組合當中的避險資產，對比全球數據...

跟著勞退基金投資 散戶可追蹤台灣50

勞退基金投資收益穩健，民眾如何能跟著勞退基金賺錢？專家表示，政府基金多以布局權值股為主，基本上是跟著指數走，民眾可購買追...

熱門新聞

震撼！陽明董座換人 國發會副主委鄭貞茂接任

關貿董事長許建隆 周四晚請辭

外資大撤退 股匯雙殺

台積大擴產 發債900億元

股匯雙殺！新台幣爆量重貶1.02角收29.318元

理專怎麼選？中信財管王牌這樣說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。