汽油下周價格估不調漲 柴油每公升調漲0.1元
英國新冠肺炎疫情上升，原可能使得下周油價下跌，但近日卻又受到熱帶風暴Beta導致美國墨西哥灣鑽油平台暫時關閉，恐影響油價上漲。因此，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油零售價格不調整、柴油零售價格每公升約調漲0.1元，實際調整金額將於27日中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。
累算至9月24日之7D3B周均價為41.20美元，較上周40.75上漲0.45美元。新台幣兌美元匯率29.224較上周29.327升值0.103。
若依預估，下周各類油品零售價格分別是92無鉛汽油每公升22.2元、95無鉛汽油每公升23.7元、98無鉛汽油每公升25.7元，超級柴油每公升19.7元。
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