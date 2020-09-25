紓困3.0預算案優先審查 製造業申請已逾2100家

過去談數位化、數位轉型，大家感覺不強烈，新冠疫情改變民眾的工作和生活型態，不能出國，跨國的視訊會議就變成必要的手段，如市場所言，「疫後二、三個月對資訊化的需求，相當於過去兩年資訊化的速度」，可見各公司行號對於資訊化、數位化已有普遍的認知。然而，數位化就等於數位轉型？其實，這兩者不必然畫上等號。

2020-09-24 17:16