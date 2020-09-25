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紓困3.0預算案優先審查 製造業申請已逾2100家

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
紓困3.0預算案優先審查 製造業申請已逾2100家。記者葉信菉攝影／報系資料照
紓困3.0預算案優先審查 製造業申請已逾2100家。記者葉信菉攝影／報系資料照

立法院今（25）日優先審查「紓困3.0」，在紓困3.0方案裡，經濟部編列1376億元最多，而「重災區」製造業申請核准件數短短不到1個月，已超過2100件，恐怕不用等到10月底截止申請日，預算就會用罄。

根據經濟部的最新資料顯示，關於薪資及營運資金補貼部分，截至9月23日，製造及技術服務業受理件數達2101案，貿易服務業總計受理 131案申請，會展產業總計受理 100案申請。

在紓困3.0方案裡，經濟部編列1376億元最多 ，其中含融資保證金450億元、振興三倍券382億元（在前次已編129億元），另貿易服務、會展、製造業、及技術服務業員工薪資及營運補貼共編列378億元、回補「移緩濟急」的企業用電及研發補助相關費用約165億元。

經濟部 薪資 製造業

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