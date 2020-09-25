聽新聞
test
0:00 / 0:00
紓困3.0預算案優先審查 製造業申請已逾2100家
立法院今（25）日優先審查「紓困3.0」，在紓困3.0方案裡，經濟部編列1376億元最多，而「重災區」製造業申請核准件數短短不到1個月，已超過2100件，恐怕不用等到10月底截止申請日，預算就會用罄。
根據經濟部的最新資料顯示，關於薪資及營運資金補貼部分，截至9月23日，製造及技術服務業受理件數達2101案，貿易服務業總計受理 131案申請，會展產業總計受理 100案申請。
在紓困3.0方案裡，經濟部編列1376億元最多 ，其中含融資保證金450億元、振興三倍券382億元（在前次已編129億元），另貿易服務、會展、製造業、及技術服務業員工薪資及營運補貼共編列378億元、回補「移緩濟急」的企業用電及研發補助相關費用約165億元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言