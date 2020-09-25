通過經部審查 三廠商投資17億

經濟日報 / 記者林于蘅／台北報導

經濟部昨（24）日通過光洋應用材料科技、嘉鋼精密工業兩家台商回台，及一家根留的台灣亞獵士科技，三家業者共將投資逾17元億元。其中，光洋科日前甫躋身台積電綠色供應鏈，因應高階半導體訂單湧入，規劃斥資超過10億元，在南科擴建半導體「大型靶材塑性成型中心」，預計明年第2季完工。

經濟部指出，光洋科供應半導體、光電、資通訊等產業製程關鍵材料，開創濺鍍靶材全循環經濟模式，穩居台灣貴金屬應用材料及循環經濟產業龍頭；因貿易戰衝擊中國大陸業績，加上台積為因應供應鏈風險，積極布建國內原物料與設備供應商體系，光洋科決定返台蓋新廠，增購大型關鍵設備，強化製造能量。

光洋科專注貴稀金屬回收精煉與加工應用，透過回收製程廢棄物、精煉為原物料，華麗變身為靶材，是國內首家且唯一供應半導體前段製程高階靶材的企業。此外，光洋科也持續落實綠色製造，帶動國內半導體產業循環經濟鏈。光洋科在台南科技工業園區擴建半導體「大型靶材塑性成型中心」，預計明年第2季完工，屆時除可提升大型化靶材的成型能量，並可滿足未來五至十年台灣半導體靶材產能及需求。

嘉鋼精密工業專注鑄件精密加工40多年，在汽車、農工業、液壓、建築機械等鑄件供應商皆佔有一席之地，於嘉義、中國大陸河北、江蘇設有三座鑄造廠與二座加工廠。

半導體 光洋科 台積電

延伸閱讀

光洋科斥資逾10億元 強化綠色製造能量

台積電綠色供應鏈光洋科 斥資逾10億元在台建廠

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