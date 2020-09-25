境管衝擊 無薪假達1.7萬人

勞動部今（24）日公布新一期無薪假統計，實施家數893，實施人數1萬7,009人。較之上一期增加53家、144人。勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，增加部分主要受邊境管制影響，影響了觀光和會展產業，受影響縣市主要是台北市，製造業倒是緩和了。

黃維琛表示，趨勢和上一期一樣，境管是無薪假人數和家數增加的主因，所以，增加部分落在服務業上。

他說，境管以致觀光客進不來，所以旅行社、運輸倉儲、住宿餐飲都受衝擊，沒有觀光客，民間消費也有影響，批發零售也受創。觀光客進不來，還有一個產業也不好，就是會展產業，與會展有關的行銷、廣告業休無薪假也增多。

從地域別看，上述產業主要落在台北市，黃維琛指出，這一期台北市休無薪假人數增加234人，比總體增加的144人還高；台北市增加的家數是25家，全體才增加53家，北市幾占了一半。新一期台北市無薪假實施家數有251家、實施人數2,955人，僅次於彰化縣。

由於休無薪假的理由是配合防疫的境管造成的，黃維琛指出，對無薪假增加的產業還是應該以救助為主，主要還是由交通部和經濟部著手。

服務業休無薪假是增加的，製造業反而持續緩和下來，製造業這一期減少129人。民生工業也大幅減少400多人，「有一家規模比較大的紡織公司停止休無薪假。」