金管會規劃五策略 活絡市場
金管會昨（24）日宣布推動資本市場藍圖方案，五大策略下發展打造友善稅制，推動當沖、權證降稅，及開放期貨「倉單」交易等作法，受市場關注。
金管會證期局長張振山表示，資本市場藍圖方案將有五大策略，包括策略一，強化發行市場功能，支援實體經濟發展，作法有設置創新性新板、優化IPO及SPO募資相關規範等。
策略二、活絡交易市場，提升效率及流動性，包括規劃股票造市者制，打造友善稅制等。打造友善稅制，主要有當沖及權證降稅，以及其他有助活絡市場的稅制規定，稅制涉及財政部，金管會會再跟財政部溝通。
策略三、吸引國內外資金參與，提高市場國際能見度，作法有提升外資投資便利性及效率、持續吸引國內資金投入台股市場等。
策略四、提升金融中介機構市場功能及競爭力，包括結合金融科技實力，推動數位轉型及監理科技。策略五、鼓勵金融創新與多元金融商品發展，如設置永續板、建置店頭衍生性商品集中結算制度、推動證券期貨業多元金融商品發展等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言