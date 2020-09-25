企業IPO籌資條件 大鬆綁

金管會昨（24）日宣布將推動資本市場藍圖方案，檢討鬆綁企業上市櫃及籌資條件，包括科技及文創申請掛牌的淨值只看近半年、放寬母子公司上市規定、私募股票閉鎖期若延長上市時可免看獲利，及發行ADR折價可從九成放寬為八成等，明年企業上市櫃及籌資會更便利。

金管會主委黃天牧表示，資本市場是經濟發展櫥窗，希望能維持並精進資本市場發展，昨天提出資本市場藍圖架構，年底會提出具體推動方案，共有五大策略25項重點項目。

較受市場關注重點，包括第一，檢討鬆綁IPO（初次上市）條件，證交所總經理簡立忠表示，現行規定科技及文創事業申請上市，要看最近期（半年）及最近一個會計年度財報淨值，不低於股本三分之二。

以後擬改為近期，也就是只看近半年的淨值，目前外國企業來台上市也是只看近期，讓國內外公司上市條件一致化。

因疫情關係，有些產業短期面臨嚴重衰退，長期仍會上升，這類產業申請上市時，條件可從寬思考，這項放寬適用科技、文創及大型無獲利企業。

還有，子公司若申請上市，現行規定要跟母公司編合併報表，未來思考，若母子公司進銷貨比率低，或分屬不同產業，可不編合併報表，以免已上市的母公司因產業衰退，影響屬新興產業的子公司申請上市條件。

第二，私募股票目前閉鎖期是三年，三年後，獲利能力達標準才可公開發行，考慮增訂，若三年拉長為六年，就不用看獲利條件等。

第三，ADR發行時，目前規定折價不能逾九成，研議相關配套措施防止套利情況下，放寬為八成，讓業者海外籌資更便利。

金管會將持續檢討上市櫃、籌資規定，明年就可陸續發布實施。