企業IPO籌資條件 大鬆綁
金管會昨（24）日宣布將推動資本市場藍圖方案，檢討鬆綁企業上市櫃及籌資條件，包括科技及文創申請掛牌的淨值只看近半年、放寬母子公司上市規定、私募股票閉鎖期若延長上市時可免看獲利，及發行ADR折價可從九成放寬為八成等，明年企業上市櫃及籌資會更便利。
金管會主委黃天牧表示，資本市場是經濟發展櫥窗，希望能維持並精進資本市場發展，昨天提出資本市場藍圖架構，年底會提出具體推動方案，共有五大策略25項重點項目。
較受市場關注重點，包括第一，檢討鬆綁IPO（初次上市）條件，證交所總經理簡立忠表示，現行規定科技及文創事業申請上市，要看最近期（半年）及最近一個會計年度財報淨值，不低於股本三分之二。
以後擬改為近期，也就是只看近半年的淨值，目前外國企業來台上市也是只看近期，讓國內外公司上市條件一致化。
因疫情關係，有些產業短期面臨嚴重衰退，長期仍會上升，這類產業申請上市時，條件可從寬思考，這項放寬適用科技、文創及大型無獲利企業。
還有，子公司若申請上市，現行規定要跟母公司編合併報表，未來思考，若母子公司進銷貨比率低，或分屬不同產業，可不編合併報表，以免已上市的母公司因產業衰退，影響屬新興產業的子公司申請上市條件。
第二，私募股票目前閉鎖期是三年，三年後，獲利能力達標準才可公開發行，考慮增訂，若三年拉長為六年，就不用看獲利條件等。
第三，ADR發行時，目前規定折價不能逾九成，研議相關配套措施防止套利情況下，放寬為八成，讓業者海外籌資更便利。
金管會將持續檢討上市櫃、籌資規定，明年就可陸續發布實施。
第四，研議開放發行新股採總括申報制，張振山說，現只有債券有總括申報制，以後擬對股票也採行，這對研發時間長的生技業來說，籌資更便利，不用每年申報。第五，推動券商發展更多元投資銀行業務，研議開放券商經營孳息他益型有價證券信託業務。目前券商己可做自益型有價證券信託，像借券等，將擴大可做他益型，例如受益權可給子女等。
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