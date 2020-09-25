純網路券商 金管會研擬開放

繼純網路銀行後，金管會下一步將研擬開放純網路證券商設立。金管會將先協助券商發展數位或虛擬據點，提供數位金融服務，再視虛擬據點發展情況，研議開放純網路證券商設立。

金管會昨（24）日公布資本市場藍圖架構，並預計在年底前提出具體推動方案，金管會證期局長張振山表示，方案將有五大策略，其中包括協助券商發展數位或虛擬據點，提供數位金融服務。

目前金管會已開放純網銀設立，接著會否開放純網路券商？張振山表示，目前券商已有實體據點，未來可先協助設立虛擬據點，若發展不錯，有可能走向純網路證券商。

集保公司總經理朱漢強表示，從以下列三現象變化，可以明顯看出線上跟數位是未來必走趨勢。

包括第一，手機存摺已有八成多，只有二成不到是紙本存摺。第二，基富通的投資人開戶，透過紙本開戶的比重低於25%，線上開戶已超過75%。

第三，電子投票比重已有56%，換言之，100股中有56股是透過集保的電子投票；外資電子投票高達97%，國內法人電子投票的比重則有87%。