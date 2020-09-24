經濟部加工出口區 核准五企業投資13億元

經濟部加工出口區管理處於今（24）日召開入區投資審查會，核准通過超賀健康科技、可程公司、政威公司及一家新創公司等四家投資案及高雄園區一家廠商擴廠案，五家總投資金額逾13億元。

加工處表示，超賀健康科技導入母公司凡事康流體科技公司在水過濾、活性碳製造、過濾材料開發、實驗及自動化設備生產之卓越技術，計畫投資4.6億元於屏東園區建置空氣清淨機濾網之自動化、智慧化生產基地，未來規劃拓展到工業用及車用濾網應用領域，並朝創立自有品牌之空氣清淨機邁進。

可程公司主要從事無塵室、無菌室及室內裝修之規劃設計服務，預計遷入台中軟體園區；政威公司則是從事環境檢測儀器電腦判讀軟體資訊系統整合服務，申請進駐高雄軟體園區。

加工處指出，此次通過進駐審查，還有一家投資者為新創設之公司，其為搶占目前全球口罩需求之龐大商機，將投資1.8億元於台中園區設置一般醫用口罩生產線。

另亦審查通過高雄園區一家廠商擴廠案，該公司因受惠美中貿易戰轉單效應，將投資新臺幣6.3億元，擴增壓縮機及CNC等新產品產線。