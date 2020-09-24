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蘇貞昌：台與德、美、瑞士並列世界四大超級創新國

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院長蘇貞昌今（24）日表示，台灣不僅與德、美、瑞士並列為世界四大超級創新國；政府推動「5+2產業創新計畫」與「六大核心戰略產業」，也是希望提供舞台，使業界演出精彩，同時透過跨部會合作，讓台灣成為一塊創新寶地，也讓世界看到台灣的與眾不同。

蘇揆今日出席「2020台灣創新技術博覽會」開幕典禮指出，現在台灣很紅，連口罩都必須要「Made in Taiwan」，甚至一個比較大的國家製造的口罩都要假冒是台灣製，可見大家重視的不是土地面積大、人口多、飛機或飛彈多，而是看腦力好不好、發明強不強或有沒有創新。

蘇揆強調，台灣連兩年獲「世界經濟論壇」（WEF）評比為全世界四大超級創新國之一，與德、美、瑞士並列，所以如果比創新能力，台灣真的是世界上的大國。他說，創新無所不在，台灣人靠的就是良好的教育、自律與努力，且是自由、民主、開放的國家，所以不斷創新，不會被限制在框架或教條中。

蘇揆指出，台灣不用害怕他國飛彈比較多、飛機比較大，應好好讓世界看到台灣的好，是世界不可或缺的一塊，也能對世界做出貢獻，所以蔡總統領導國家推動「5+2產創」與「六大核心戰略產業」，希望政府提供舞台，讓業界演出精彩，透過跨部會合作，讓世界看到台灣不一樣。

蘇揆強調，現在全世界只有台灣能辦這樣的展覽，要感謝跨部會共同努力推動台灣創新，而且要拿出成績，他呼籲產業界、銀行等也能夠為創新提供機會，如經濟部長王美花所說的第一筆天使投資。

蘇揆也強調，政府以納稅錢補助各部會，也請各部會檢視，在創新方面有沒有做出成績，可作為評斷的標準，政府帶頭創新，也可以帶動民間往此方面努力。

口罩 飛彈 瑞士

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