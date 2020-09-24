海鼎為2025年後最大容量風場 要拚國產化冠軍

海鼎離岸風電今（24）日指出，作為台灣2025年後已通過環評且規劃容量最大的離岸風場，總裝置容量高達2GW，海鼎離岸風電已做好周全準備，隨時投入專案開發，將成為國產化的冠軍。

「海鼎離岸風電計畫（Formosa 3）」是由捷熱能源（JERA）、麥格理綠投資集團及安能集團（EnBW AG）合作開發的離岸風電計畫，總共包含海鼎一、海鼎二、海鼎三等三個位於彰化縣外海的離岸風場開發案。

海鼎指出，作為台灣2025年後已通過環評且規劃容量最大的離岸風場，目前計畫團隊已與業內各方潛力合作對象積極洽談，尋求促進本地製造商投入離岸風場相關基礎建設的創新方案，包括風機製造、海上變電站、管架式水下基礎等。

期望藉此強化在地供應鏈競爭力躋身成為全球供應鏈成員，創造出口市場機會，進而帶動一定規模的台灣本土業者參與，加速台灣離岸風電供應鏈國產化與在地化。

台灣離岸風電產業規模成長的同時，在地人才也是健全相關產業發展的一塊重要拼圖。海鼎表示，已加入多項台灣離岸風力人才培訓計畫，如贊助工研院組成的「電網學校暨人才發展聯盟」，提供獎學金吸引優秀人才投入電力領域。

以及贊助台大工科海洋學系及台大船舶中心舉辦的高中生離岸風電科學營，培養彰化在地學子對離岸風電的興趣；並參與金屬工業研究發展中心人才培育媒合會，向成大系統及船舶機電工程學系同學介紹離岸風電產業工作等。

此外，海鼎團隊亦參與勞動部推動的「產業新尖兵試辦計畫」，與青年分享歐洲、日本的再生能源發展現況，開設離岸風電工程概論課程；並將最新產業資訊帶回校園與年輕學子分享，協助技專院校與高中職教師更瞭解離岸風電產業。此外，海鼎也與教育部攜手舉辦全台首次的離岸風電產業實務教師研習課程。

台灣捷熱能源董事長田村晃一表示，海鼎是捷熱能源在亞洲深化再生能源發展版圖的重要開發專案，也是持續深耕台灣的關鍵一步。

他說，自參與專案之初，捷熱能源就已充分部署資源以及人力，以期能運用在台灣及全球電力市場發展的悠久經驗來挹注海鼎專案；展望2025年，捷熱能源致力成為液化天然氣和再生能源的全球領導者，捷熱能源將與開發團隊一同推動海鼎專案順利進行。

海鼎表示，組成海鼎離岸風電計畫開發團隊的三大國際集團皆具備豐富經驗與技術，自台灣離岸風電產業發展之初即深耕台灣。其中，捷熱能源及麥格理綠投資集團在台擁有實務經驗，包含已商轉「海洋風電」及正在建設「海能風電」，加上EnBW於全球各大市場拓展離岸風電事業的堅強實力，將為本土離岸風電供應鏈注入產業能量。