疫情影響跨境流動 在台移工跌破70萬人

台灣為防堵疫情執行邊境管制措施，讓跨境流動受影響，勞動部最新統計顯示，截至今年8月底，移工人數跌破70萬人，主因近期入境移工較出境移工多，讓人數持續下跌。

根據勞動部統計查詢網數據，在台移工人數在105年6月突破60萬人，之後一路上升，在107年9月底突破70萬人，並在今年2月底達到高峰71萬9487人，但後因邊境管制措施影響航班等跨境流動，人數一路下跌，截至8月底，移工人數為69萬9154人。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠今天表示，研判人數下降主因近期入境移工較出境移工多，以數據來看，去年每日平均入境移工人數為624人，而今年8月至9月這兩個月平均每日只進來160多人。

薛鑑忠也說，8月及9月入境移工國籍以越南、泰國為大宗，其中越南7000多人、泰國1285人、菲律賓220人、印尼僅有150人，入境移工多以產業移工為主。

另外，為留住在台移工、減少人員跨境流動，勞動部勞動力發展署日前發函公告，若移工在今年9月17日至明年3月17日間，從事家庭看護工滿14年或從事其他類別工作滿12年的移工，且剩餘期間不足4個月者，雇主可以在原聘僱許可期間屆滿前後14天內申請6個月聘僱許可。