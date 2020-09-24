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9月投資氣象觀測：跟著Fed購債腳步 妥善安排資金去向

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

美國總統大選逐漸逼近，國泰證券針對全球主要股市及商品提出9月投資氣象觀察，對美國、中國、新興亞洲及黃金抱持「正向」看法。同時，國泰證券觀察全球新冠肺炎疫情持續，投資人不妨觀察美國Fed購債方向，做為手中資金妥善布局的參考。

全球新冠肺炎疫情仍舊嚴峻，根據世界衛生組織統計，截至9月17日止，全球確診人數破2,900萬，死亡人數達94萬人，由於疫苗與新藥尚未問世或量產，使得全球經濟面臨相當險峻的挑戰，舉凡服務業消費需求急凍、製造業接單生產量驟減、企業營運獲利減少與籌資不易等情況。為了避免全球系統性金融風暴，各國央行短時間密集實施降息、量化寬鬆等注資措施，其中又以美國聯準會Fed採行「零」利率、無上限量化寬鬆、首度收購公司債等行動，前所未見實施最巨大的規模救市，國泰證券認為，跟隨Fed購債計畫，嗅出產業布局契機。

國泰證券國際金融處分析，拜全球央行聯手寬鬆之賜，資金行情簇擁債市漲勢處於史上最強勁盛況，因此，面對央行相關言行的反應也更加敏感，究其原因有三，首先，中美衝突、疫情擴散、大選紛擾等風險因素，導致充沛資金須尋求債市進行安全停泊，年初迄今(截至9/15)全球債市淨流入1,430億美元，同期全球股市淨流出1,810億美元；再者，Fed承諾將維持「零」利率政策至2022年底，藉以提供企業低舉債的資金成本；最後，Fed、ECB等央行首度收購企業債，刺激全球企業發債熱潮，如美企新增發債規模達逾900兆美元、歐企則達近500兆美元。國泰證券認為，基於這些利多主軸短線暫不會大幅變動下，債市偏多的樂觀氛圍可望維持一段時間。

國泰證券認為，透過觀察Fed購債的內容，也可做為產業布局的參考，以2個時點做重點觀察，首先，Fed於5月中旬至7月下旬所購入的債券ETF，逾8成資金放置在投資等級債，顯示Fed傾向維護高信評公司債的交易流動性，再者，於6月中旬至9月所購入的個別公司債，信評亦在BBB級以上的公司債；再以產業別來區分，首波購債多以消費類、科技為主要組成，接著開始提高醫療保健、能源、非核心消費、公用事業等購債比重，截至目前，除了公用事業比重稍降，其餘產業仍為目前最新的布局重點。

國泰證券國際金融處認為，Fed購債目的在於買進並持有至2021年後，其目的不僅穩定債市流動性，更重要的是有效支撐市場資金的信心，觀察Fed持有部位分佈以消費類、醫療保健、資訊科技等產業比重為最高，投資人不妨多加運用國內券商複委託平台，於全球金融市場風險與機會中，建立適合自身風險屬性的投資組合，領先獲取兼具收益與避險的契機。

Fed 國泰 債市

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