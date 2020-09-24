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藝術品拍賣所得採分離課稅 財長鬆口：尊重文化部

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

民進黨立委林楚茵今（24）日在立法院財委會質詢，希望拍賣市場重回台灣，藝術品拍賣所得改採分離課稅財政部長蘇建榮鬆口，他說，尊重文化部。由文化部提出文化藝術獎助條例的修法。

蘇建榮指出，財政部和文化部已就相關問題進行溝通，財政部已經「表達了財政部的意見」。蘇建榮並沒有說財政部同意，只表示，分離課稅一事由文化部透過修正文化藝術獎助條例提出，大家可以在行政院討論。

林楚茵質詢：財政部主張的分離課稅稅率是多少？蘇建榮沒有直接給數字，只表示，財政部有向文化部表達意見。

友善拍賣市場，財政部早已發布解釋令，如果無法提示成本，可以按拍賣收入的6%計算持有人的拍賣所得。不過，要併入綜合所得課稅。而為了爭取香港的拍賣市場移到台灣，拍賣界爭取改採分離課稅，以便在稅負成本上也能與香港和中國競爭。

蘇建榮的談話只說明三點，政府的確考慮拍賣所得可以改採分離課稅，由文化部提出修法；分離課稅稅率未定；租稅優惠訂在文獎條例中，將訂落日條款。

財政部 文化部 分離課稅

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