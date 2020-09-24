兆豐金貸款川普女婿？董座張兆順澄清

美國雜誌「富比世」資深編輯亞歷山大新書談及美國總統川普女婿庫許納，曾向我國兆豐銀行借貸5,000萬美元。

兆豐金董事長張兆順今天在立法院表示，川普女婿不是借款人，這是2015年5月美國富國銀行對不動產開發商的的聯貸案，總統蔡英文當時還沒有上任，也不是民進黨的總統候選人，美國總統川普自己都還不知道要競選。