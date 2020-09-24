名家觀點／生醫業迎來新時代的大東風

新冠疫情讓生醫產業吹起了「新時代的大東風」，我預期，這將讓全球的生醫產業發展加速三年。這個東風，大家都感受到了，因此不少台灣生醫公司，也跟著「炒議題、炒熱鬧」。但我認為，台灣應該借勢、取勢，甚至是貪勢，但不要貪利，我指的是短期利益。

這道東風會讓生醫產業加速發展，但應該注意的是，東風也可能是西北風，雖然會加速整合，但也可能加速毀滅。生醫產業應加速跟別人整合，用資本市場的優勢，快速取得資源，更重要的是，要讓全球看到你是「站在對的位置上」，大家就願意與你同行，你的企業價值會更高。

晟德這次發行兩筆可轉換公司債，共募集20億元，但市場上想要投資的資金卻超過60億元。這揭示一個意義，市場熱錢太多了；另外一個意義則是，大家都看到晟德下一步要做的方向：國際化。我將借這個勢，讓晟德轉型為完全的投資控股公司，這就是我的下一個位置。

東風來了，大家都有機會，但容易陷入迷思。生醫企業的領導者應該要很清楚自己的目標，不要偏掉方向。我過去常講，「徐圖進取、勿忘初衷」，這句話到現在仍然適用。

新冠疫情一來，很多公司忘掉自己的核心事業，跟著進來「炒議題、炒熱鬧」，偏離原先的目標愈來愈遠，看似shining（耀眼），但許多生醫公司從「沒有議題，開始創造議題」，甚至開始做「過去沒做過的產品」，這很危險。

舉一個例子，2007年台灣《生技新藥產業發展條例》上路後，為生技產業帶來了東風，所有人都沐浴在東風裡，但忘記自己的定位，後來許多公司死在泡沫裡，這是大家後來都知道的事。

東風讓產業加速發展，其實也是加速淘汰。企業若能愈快跨過淘汰的門檻，被淘汰企業的資源，也會愈快向你身上集中，反之亦然，若是你被淘汰，資源當然也被別人瓜分（吸納）。我預期，疫情過後，台灣生醫產業將迎來另一次整合。

生醫產業在開發產品之時，不僅應該搶時間，也應該注意兩個重點，一、產品對人的「好處（Benefit）要大於風險（Risk）」，另一個是「未被滿足的醫療需求」（Unmet Medical Needs）。台灣生醫產業在面對此次東風時，是否把握了這些準則，是我們應該思考的，同時企業經營也應該衡量好處、風險之間的關係。

以新冠肺炎病毒帶來的疫情為例，改變了生醫產業的生態，不論是做新藥、疫苗、檢測甚至是口罩，還包括遠距醫療，幾乎統統有獎，過去大家較不關心的領域，都成了當紅的品項。但應該注意的是，這些產品若非你的「本業」，而只是「湊熱鬧」，那風險就會很高。

生醫產業原本就是「高風險」產業，進一步說，企業經營本來就存在風險，但關鍵在於，這個風險是否可控。新冠疫情一來，大家為了搶（買）時間，因為東風帶來機會，資金不斷湧入，大家也願意冒險，疫苗開發就是一個最好的例子。

疫情未發生之前，開發一個「新疫苗」談何容易，但疫情爆發後，全球都啟動緊急授權法，加速新冠疫苗上市使用。在此之際，我就建議國光生技，確實可以「冒一點險」，因為從國家、投資人都願意承擔更大的風險之下，國光投入疫苗領域已經半世紀，這是一般人不易取代的優勢。

（本文由晟德集團董事長林榮錦口述，記者黃文奇採訪整理）