國家融資保證機制發揮千億元能量 估年底前上路

國發會今（23）日「國家融資保證機制推動方案」，提供1,000億元的融資保證能量，將藉此機制先在國內助攻廠商參與離岸風電國產化等建設，在練兵到2025年之後，未來將由財政部修法，把輸出入銀行轉型成為台灣版ECA（輸出信用機構），協助國內銀行、廠商進軍海外離岸風電等市場。

國發會今通過「國家融資保證機制推動方案」草案，此機制規模100億元，將由國發基金撥付60億元、銀行出資40億元，藉此創造出1,000億元的融資保證能量，此機制將於行政院核定後兩個月內啟動，預計年底前上路，國發會也祭出9折等誘因，吸引國內銀行在期限內參加。

國發會主委龔明鑫表示，此案是因應蔡總統去年底提出的政見，主要是針對綠能等公共建設，例如綠能風電建設融資金額很大，且屬於國內金融機構無追索權的專案，並銀行欠缺相關經驗，因此國家期待離岸風電能有國內廠商參與，因此以此機制補足。

龔明鑫表示，通常一個離岸風電案場融資保證需達到七、八成，但國外政府提供國外廠商部分可能僅有五成，而我國要求國產化的部分融資保證需求有兩、三成，此缺口就以此機制補足，若以離岸風電開發2025年有1兆元資金，其中約7,000億元為融資，等於需要補足的缺口約為1,400億元。

龔明鑫表示，由於本國公股銀行缺乏無追索權的基礎建設或綠能專案融資經驗，藉由此機制，不但有助於推動公建、離岸風電，也可讓銀行端累積經驗，未來銀行可在專案執行過程中學習，以後可輸出到海外，提升銀行端的專業能量。

副主委鄭貞茂說明，國發會規劃藉由 「國家融資保證機制」在國內的推動，配合國內離岸風電的2025年興建時程，作為先期實驗場域，待經驗成熟後，未來擬將轉變為台灣版的ECA，之後執行到金額剩300億元時，會與銀行端滾動檢討，看要繼續承作或達成階段性任務。

據了解，輸出入銀行目前面臨的轉型問題，是因輸出入銀行為金管會監管，且受銀行法管制，不若中小企業信保基金或他國ECA屬於信用保證機構，因此財政部規劃要修改組織條例，將輸出入銀行轉型為台灣版ECA，以助陣我國銀行、廠商進軍海外市場。