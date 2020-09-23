8月製造業生產指數121.49創新高 全年有望正成長

受惠5G發展、遠距需求及華為禁令前夕拉貨效應，廠商持續擴增國內產能，經濟部今（23）日發布8月工業生產指數121.00，創史上新高，年增4.7％「連七紅」。其中，製造業生產指數121.49，同步寫下歷史單月新高紀錄，年增5.29％，也是連續第七個月正成長，主要來自於積體電路生產的貢獻。

經濟部預估，9月製造業生產指數約年增8％至11％，第3季可望成長5％至6％；統計處副處長黃偉傑表示，累計前三季製造業生產指數將年增6.5％至6.9％，表現亮眼，研判全年正成長機率很高，除非第4季出現雙位數衰退，才有可能把全年拉成負的。

統計處說明，8月工業、製造業生產指數同創歷史新高，主要受惠5G等新興科技應用及遠距商機的強勁需求，再加上美國對陸廠祭出禁令生效前備貨效應，推升廠商擴增國內產能。

統計處指出，電子零組件業生產指數達148.9，創單月新高，年增17.9%；其中，積體電路業受惠於5G通訊、高效能運算、物聯網等新型態科技應用擴展，及遠距應用需求強勁，再加上陸廠集中拉貨，致年增22.9%，為推升製造業生產成長之主要貢獻來源。

另，遠距應用需求持續熱絡，帶動伺服器、NB、電腦設備零件等續呈增產，電腦電子產品及光學製品業也連七紅，指數173.68為歷史次高，但因國際品牌大廠新機遞延上市，行動裝置鏡頭相較去年同期減量升產，抵銷了部分增幅，年增4.2%。

在傳統產業方面，受疫情反覆拖累，市場需求仍顯遲滯，加上部分產線進行設備維修而減產，其中以石油及煤製品業年減24.8%，續呈雙位數負成長最為顯著；黃偉傑坦言，該業別受到國際因素影響非常大，評估國際油價在短期內很難回升以往水準，9月恐仍持續衰退。

不過，隨各國陸續解封釋出需求，在汽車及其零件業、化學原材料業、基本金屬業及機械設備業減幅多漸收斂。

展望未來，隨消費性電子新品陸續上市，新興科技應用需求仍殷，再加上大陸十一長假前之備貨潮挹注，可望維繫國內製造業生產動能；但黃偉傑也指出，美中貿易及科技戰衝突之變化、國際疫情入冬後的發展情勢，將持續對我國製造業生產有所影響，需持續密切關注並妥為因應。