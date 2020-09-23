光電特定區位海審 營建署三大作為催速

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

配合綠能政策，內政部營建署今（23）日表示，針對已取得籌設許可的太陽光電案件，將加速海岸管理審議委員會的「特定區位許可」審議，包括併案審查、限縮審議時間、成立窗口供諮詢等三大作為。據悉，修正後原本可能須耗時三個月的審議，可望縮到一個月左右，目前約十家業者可望受惠。

營建署指出，依據海岸管理法規定，開發案件若位於特定區位、具一定規模，須申請特定區位許可。而經濟部在今年6月公告一級海岸防護區，部分光電案原本不須申請，卻變成需要申請，讓不少業者跳腳，因此營建署希望透過簡化程序，儘速協助業者理解法規並通過審議。

中央辦理特定區位許可審議，包括現勘、專案小組初審、海審會大會等程序。為加速審議，營建署共三大作為，首先是併案審查，不同申請案位於同鄉鎮可併同辦理現勘及專案小組會議；同一業者如有多案送件，也可併在同一本說明書送審。

營建署官員表示，目前由天璣能源公司開發、位於屏東縣佳冬鄉約8.8公頃的光電案，以及位於屏東縣林邊鄉由城市發展電業開發約13.8公頃光電案，兩案就是在9月18日併案審查，並都在一日內完成現勘及專案小組初審，預計10月中旬就可召開海審會大會審議通過。

其次，原本辦理特定區位許可審議並無限定開會次數，僅原則上規定須在三個月內審查完成，但針對這些光電案，官員表示，將限定以一次專案小組會議、一次大會審議完竣為原則，加速審議速度。

第三，為協助業者理解法規，營建署也已成立窗口，配合業者需求，隨時提供專業意見諮詢，日前也分別舉行兩次說明會，說明特定區位許可要件、審議重點等，也請業者確認送審期程，以有效控管進度。

官員表示，特定區位許可審議共三大重點，包括生態影響、災害防治規劃以及海岸公共通行影響情形，太陽光電案件對於這三大審查重點，影響較為輕微，因此才會簡化流程，加速審議。

營建署統計，目前已得到能源局核發籌設許可的業者共有34家，經營建署了解，初步有意繼續申請特定區位許可、施工許可的業者共十家，這十家業者將是主要受惠對象。

太陽光電 天璣 生態

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