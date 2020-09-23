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挺綠能 100億元國家保證融資機制年底前上路

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

蔡英文總統第二任政見中，提出將推國家融資保證機制，提升金融專業能力，並協助綠能建設國家隊輸出服務。國發會主委龔明鑫今天宣布，為促使國內推動重大公共及綠能建設融資，國發會委員會議通過「國家融資保證機制推動方案(草案)」，將由國發基金與銀行共同出資100億元，提供1000億元融資保證能量，協助重大公共建設及綠能建設融資，年底前正式上，未來目標是協助業者將綠能設備及服務輸出海外。

「國家融資保證機制推動方案(草案)」本周就會送行政院核定，由國發基金出資60億元、銀行出資40億元，總計100億元，提供1000億元融資保證能量。機制預計行政院核定後二個月內完成資金到位後啟動，最快可望今年底前可受理申請。

龔明鑫表示，蔡英文總統去年底提出成立國家融資保證機制，今年五月就職演說，也提出運用多元的金融手段，來協助產業資金需求。過去無論是國內大型公共建設或近年綠能開發，因為融資額度高，取得資金不易；國內金融業對於無追索權的基礎建設或綠能融資，則因為較無相關經驗及專業，較為卻步，對金融業和產業都是極大遺憾。

國發會表示，由於國內刻正積極推動綠能等重大經濟與公共建設，未來該項機制將透過提供最高六成融資保證，有參與機制出資銀行也可使用此保證機制，有意願參加的國內銀行，如果月底前提供意向書，可依出資公式計算後，享九折優惠。未來保證融資對象有三：

一、從事國內綠能建設開發業者：融資用途限用於採購國產設備與服務部分，單一企業最高融資額度300億元，保證期限最長20年。

二、供應國內或輸出國外綠能設備及服務之本國企業：供應國內業者融資額度最高20億元、輸出國外業者最高5億元，保證期限最長5年。

三、參與國內重大公共或前瞻基礎建設之本國企業：單一企業最高融資額度10億元，保證期限最長10年。

龔明鑫說，蔡總統有提示不只為了公共建設，綠能建設也是重點，由於過去銀行比較少做，像離岸發電有些採購國內設備，例如銀行只保證七成到八成，但缺口有二到三成，此一機制就是補足這個缺口。目前估計到2025年離岸風電將投入一兆元資金，需要7000億元融資，就會有1400億缺口，可以透過機制補足。

國發會副主委鄭貞茂表示，這項機制不僅有助提高金融機構融資意願，引導資金參與國內重大經建計畫，達成能源轉型目標，更有助於培養我國大型建設專案融資金融人才，提高我國金融產業競爭力，尤其未來希望推動我國綠能與工程產業輸出國際，都需要相關融資經驗，此一機制也可預做準備。

綠能 國發會 龔明鑫

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