台美經濟前期對話 王美花：這是國與國的對話

針對美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）日前率團訪台一事，經濟部長王美花今（23）日表示，這是國與國的對話，是在「U.S. Trade Representative （USTR 美國貿易代表署）」之外，再增加的一個戰略經濟對話機制，這是好事。

王美花今出席「國際半導體展-大師論壇」受訪時指出，從馬前總統時候當時的TPP，也就是現在的CPTPP，台灣就針對要加入國家社會，以及參加各種經貿協定在做準備。

王美花近一步表示，包括當時就開始盤點法規面，該修的都在修，僅少數的法規目前仍還在立法院等著三讀，另外也就市場面做檢討，不夠開放的部分也都在做調整，每一任總統都認為，融入國際社會，這是台灣該走的路，現在的狀況也和以前很不一樣，且一直持續進步中。

不過，王美花特別說明，這次國務院的次卿是從經濟戰略來談，不是討論市場開放的問題，但經濟戰略對話和市場開放都是好事，相輔相承，雖是二個不同方向，但都是往前走。

王美花表示，經濟部也已檢視過CPTPP，台灣幾乎都可以符合這樣的標準，即使後來美國和加拿大、墨西哥簽定USMCA，經濟部也持續在檢視新的規定，檢視台灣到底跟他們有沒有落差。

王美花強調，台灣這幾年其實都持續在更開放的環境，且不斷的再進步。