快訊

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

台美經濟前期對話 王美花：這是國與國的對話

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

針對美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）日前率團訪台一事，經濟部王美花今（23）日表示，這是國與國的對話，是在「U.S. Trade Representative （USTR 美國貿易代表署）」之外，再增加的一個戰略經濟對話機制，這是好事。

王美花今出席「國際半導體展-大師論壇」受訪時指出，從馬前總統時候當時的TPP，也就是現在的CPTPP，台灣就針對要加入國家社會，以及參加各種經貿協定在做準備。

王美花近一步表示，包括當時就開始盤點法規面，該修的都在修，僅少數的法規目前仍還在立法院等著三讀，另外也就市場面做檢討，不夠開放的部分也都在做調整，每一任總統都認為，融入國際社會，這是台灣該走的路，現在的狀況也和以前很不一樣，且一直持續進步中。

不過，王美花特別說明，這次國務院的次卿是從經濟戰略來談，不是討論市場開放的問題，但經濟戰略對話和市場開放都是好事，相輔相承，雖是二個不同方向，但都是往前走。

王美花表示，經濟部也已檢視過CPTPP，台灣幾乎都可以符合這樣的標準，即使後來美國和加拿大、墨西哥簽定USMCA，經濟部也持續在檢視新的規定，檢視台灣到底跟他們有沒有落差。

王美花強調，台灣這幾年其實都持續在更開放的環境，且不斷的再進步。

王美花 經濟部 TPP

延伸閱讀

參與CPTPP 經長：台灣大部分符合標準

雙鋼印實名制明天開賣 經長：同步查核市面盒裝口罩

SEMICON TAIWAN 國際半導體展 行政院長蘇貞昌出席

總統：推動台歐投資協議

相關新聞

陳美伶批政院把紓困、振興混為一談 憂台灣前景「不能只看眼前」

蔡政府第二任之初，內閣人事改組，當時媒體報導國發會主委要換人，被蒙在鼓裡的國發會主委陳美伶還詢問閣揆蘇貞昌「我哪裡做得不好？」毫不保留她的怒與怨，卸任前她感慨「對放話文化灰心」，不想繼續留在公職，黯然離去。沉寂了四個月，曾擘畫國內經濟大政方針的陳美伶直言，面對疫後時代，台灣在「零接觸經濟」嚴重落後，更批評行政院將紓困跟振興混為一談是錯誤的，對於台灣前景她感到焦慮。

雙鋼印口罩明開賣 王美花：希望讓國人趕快放心

口罩雙鋼印制度明（24）日上路，不少業者叫苦連天，直呼這個政策決定的太倉促。對此，經濟部長王美花今（23）日表示，針對實...

參與CPTPP 經長：台灣大部分符合標準

經濟部長王美花今天說，每任總統都認為台灣應要融入國際社會，在CPTPP前身TPP宣布後，台灣一直在做準備，截至目前為止，...

水庫蓄水量偏低 水利署擬趁鋒面實施人工增雨

台灣水庫蓄水量較往年偏低，翡翠、石門及曾文3大水庫存量不滿5成。水利署今天表示，本週五、六會有一波鋒面，屆時可能會針對北...

永豐FENB出售告張晋源今開庭 大摩和解六聲明曝光

永豐金（2890）與永豐銀今（23）日正式向美國子行FENB出售專案小組負責人張晋源提起訴訟的第三次開庭，庭中你攻我防，...

酈英傑：台美扮演半導體產業重要角色 雙方應持續合作

行政院長蘇貞昌今與美國在台協會（AIT）處長酈英傑同台，力挺半導體產業。蘇表示，我國是發展半導體產業最好的基地，也是一再...

熱錢下的房市新狂潮！直擊全台廠區搶人下的搶房實錄

近年國內在少子化等趨勢下，即使是人口相對稠密的都會區，學校能不減班、不併校已屬不錯；但在南台灣的一處臨海小村，居然還能有全新的中學、國小成立，背後如果沒有十足的人口移入強大動力，是不可能達成的。

元大寶華預測明年經濟成長保三 新台幣升破29

元大寶華綜合經濟研究院今（23）日公布最新經濟預測，預測下半年經濟成長率保二，第3、4季各為2.58%、2.28%，今年...

全球PCB百大排行出爐 聚焦亞洲

全球PCB業界推崇的調研權威N.T.Information總裁中原捷雄（Hayao Nakahara）博士發佈NTI-1...

【總編News開箱】舉債快破表 給「減債部長」的3個建議

專訪財長蘇建榮的這天，在開場寒暄中提到「部長的氣色真好」，得到意外的答案是「我從上任第一天就突然血壓飆高，直到現在都靠藥物壓抑血壓」。身為國家的大掌櫃，因為肩上的重責大任，財長有高血壓可以理解。而民眾心目中理想的財長，又該做到哪些事？

勞保年改不玩了？接下來劇本可能是這三種

原本箭在弦上的勞保年金改革，勞動部上周四晚間突然發布新聞稿驟然喊卡。勞動部提出的理由是，因為社會對勞保年金改革意見分岐，差異過大，因此原訂年底提出改革方向的時程暫緩，也沒有具體期程。新聞稿不但讓各界譁然，更留下一堆疑問，接下來年改是進是退？

名人Talks／公司治理3.0拼裝上路

金管會上月公布「公司治理3.0—永續發展藍圖」，以「落實公司治理，提升企業永續發展」，以及「營造健全永續發展（ＥＳＧ）生...

熱門新聞

台灣超越南韓 躍全球半導體二哥

房貸大戰…十年只要還一成

台積電敵得過少子化嗎？同行曝關鍵：完全不是問題

台商開OBU帳戶 大鬆綁

中芯面臨制裁效應 高通晶片傳轉單台積、聯電

男生辦BT21卡被銀行櫃台歧視？ 網一句話揭真相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。