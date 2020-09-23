永豐FENB出售告張晋源今開庭 大摩和解六聲明曝光

永豐金（2890）與永豐銀今（23）日正式向美國子行FENB出售專案小組負責人張晋源提起訴訟的第三次開庭，庭中你攻我防，由於張晋源方對證據能力爭執，也對法院和解筆錄爭執，法院決定要調證據，下次庭期尚未決定，但庭中張晉源方要求要請摩根史丹利出庭交叉詰問。

第三次開庭中，爭執一共有五點。第一，誰是專案小組的負責人；第二，是否有呈報「遞延所得資產備抵」（DTA）與備抵壞帳迴轉價值，合計價值約21.5億元給董事會；第三，價值的認定，第四，美國子行FENB出售的出價買方的出價程序是否由獨善特定出價者；第五，郵件的真實性。

但在此次開庭中，也提出永豐金控與摩根士丹利的和解筆錄，其中有六大聲明釐清交易內容，六點聲明也同時解釋上方多項爭執點，但六大聲明也同時切割張，對張不利。

一、張晋源等專案小組成員可決定「迴轉或減少遞延所得稅資產備抵以增加SinoPca Bancorp之帳面金額」，但摩根士丹利沒有接獲此通知。

二、摩根士丹利係依張晋源等專案小組成員的要求將電子郵件寄送至他們個人的郵件信箱。

三、摩根士丹利以相同評價方式評估Cathay General Bancorp以及Preferred Bank於2016年3月20日提交的出價，二者皆為3.6億美元。

四、兩家競標者於2016年3月20日出價後，由張晋源領導的專案小組成員決定只與Cathay General Bancorp進行獨家交易，並由張晋源與Cathay General Bancorp於2016年5月27日簽訂獨家協議。

五、摩根士丹利未被要求準備永豐金控以及永豐銀行針對系爭股權交易案召開董事會議所需的相關資料，且除了備要求列席，並已列席該此董事會意外，摩根士丹利未被要求應向董事會簡報系爭股權交易案，也沒有其他與永豐金控以及永豐銀行董事會接觸的管道。

六、摩根士丹利曾與Preferred Bank確認其是否願意提高出價？Preferred Bank的董事長當時正在台灣，可與張晋源開會討論系爭股權交易案，並已轉知該資訊給專案小組成員，但張晉源未要求安排任何會議或討論。

由於2019年永豐金與永豐銀正式向美國子行FENB出售負責財務顧問摩根士丹利，以及當時專案小組負責人張晋源提起訴訟，後續永豐金控與摩根士丹利和解，提出兩大條件，第一為摩根士丹利要提出六點聲明，第二為必須提供全部交易過程的郵件，估計要給出4000多封郵件，時間點從2015年9月1日到2016年11月30日。