快訊

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酈英傑：台美扮演半導體產業重要角色 雙方應持續合作

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
蘇貞昌今與酈英傑在國際半導體展同台。記者賴于榛／攝影
蘇貞昌今與酈英傑在國際半導體展同台。記者賴于榛／攝影

行政院長蘇貞昌今與美國在台協會（AIT）處長酈英傑同台，力挺半導體產業。蘇表示，我國是發展半導體產業最好的基地，也是一再被國際權威機構評價是最好的投資環境，會繼續往這方面布局、努力；酈英傑則說，全球半導體產業中，台灣與美國扮演重要角色，雙方應持續合作，不斷投資新的製造製程技術，才能確保成功。

美國國務院次卿克拉奇訪台後，蔡英文總統日前指出，這次面對面交流，對於台灣面對後疫情時代的全球經濟局勢有正面意義，也對印太地區5G安全、數位科技、發展經濟繁榮、網路能源及基礎建設，還有全球供應鏈重組的各項重要議題合作有一些基本原則共識。蘇貞昌今便與酈英傑在國際半導體展同台，自己也率政院團隊參訪漢民科技股份有限公司、東京威力科創等四家廠商攤位。

蘇貞昌致詞時指出，自己前次擔任行政院長時推出兩兆雙星政策，其中一項就是半導體，經過14年來努力，去年我國半導體產值已經是2兆7000億元，今年可以破3兆元，這都是業界先進、人民與政府一起創造的好成績。

蘇貞昌說，我國在蔡總統領導下，民主、自由、安全、開放，尤其重視資安環境，這是發展半導體產業最好的基地，也是一再被國際權威機構評價是最好的投資環境，將會繼續往這方面布局、做最好的努力，就像蔡總統此次連任演講時提到的，我國在五加二產業後，將會有六大核心產業，未來將不只是福地，而是優勝美地。

酈英傑說，半導體產業具有戰略性地位，美國政府持續推動出口管制法規與潔淨網路計畫，希望保護商業機密，並建立長遠健全的半導體產業，而全球半導體產業中，台灣與美國扮演重要角色，台美應持續合作，不斷投資新的製造製程技術，才能確保成功，且透過進一步的交流合作，確保半導體產業維持全球龍頭地位。

蘇貞昌今與酈英傑在國際半導體展同台。記者賴于榛／攝影
蘇貞昌今與酈英傑在國際半導體展同台。記者賴于榛／攝影

半導體 蘇貞昌 科技股

延伸閱讀

青商會年會 賴清德、蘇貞昌、鄭文燦、陳其邁26日同場

SEMICON TAIWAN 國際半導體展 行政院長蘇貞昌出席

國際半導體展 蘇貞昌酈英傑交換意見

蘇貞昌批藍出爾反爾 江啟臣：不讓他上台剛好而已

相關新聞

陳美伶批政院把紓困、振興混為一談 憂台灣前景「不能只看眼前」

蔡政府第二任之初，內閣人事改組，當時媒體報導國發會主委要換人，被蒙在鼓裡的國發會主委陳美伶還詢問閣揆蘇貞昌「我哪裡做得不好？」毫不保留她的怒與怨，卸任前她感慨「對放話文化灰心」，不想繼續留在公職，黯然離去。沉寂了四個月，曾擘畫國內經濟大政方針的陳美伶直言，面對疫後時代，台灣在「零接觸經濟」嚴重落後，更批評行政院將紓困跟振興混為一談是錯誤的，對於台灣前景她感到焦慮。

雙鋼印口罩明開賣 王美花：希望讓國人趕快放心

口罩雙鋼印制度明（24）日上路，不少業者叫苦連天，直呼這個政策決定的太倉促。對此，經濟部長王美花今（23）日表示，針對實...

參與CPTPP 經長：台灣大部分符合標準

經濟部長王美花今天說，每任總統都認為台灣應要融入國際社會，在CPTPP前身TPP宣布後，台灣一直在做準備，截至目前為止，...

水庫蓄水量偏低 水利署擬趁鋒面實施人工增雨

台灣水庫蓄水量較往年偏低，翡翠、石門及曾文3大水庫存量不滿5成。水利署今天表示，本週五、六會有一波鋒面，屆時可能會針對北...

永豐FENB出售告張晋源今開庭 大摩和解六聲明曝光

永豐金（2890）與永豐銀今（23）日正式向美國子行FENB出售專案小組負責人張晋源提起訴訟的第三次開庭，庭中你攻我防，...

酈英傑：台美扮演半導體產業重要角色 雙方應持續合作

行政院長蘇貞昌今與美國在台協會（AIT）處長酈英傑同台，力挺半導體產業。蘇表示，我國是發展半導體產業最好的基地，也是一再...

熱錢下的房市新狂潮！直擊全台廠區搶人下的搶房實錄

近年國內在少子化等趨勢下，即使是人口相對稠密的都會區，學校能不減班、不併校已屬不錯；但在南台灣的一處臨海小村，居然還能有全新的中學、國小成立，背後如果沒有十足的人口移入強大動力，是不可能達成的。

元大寶華預測明年經濟成長保三 新台幣升破29

元大寶華綜合經濟研究院今（23）日公布最新經濟預測，預測下半年經濟成長率保二，第3、4季各為2.58%、2.28%，今年...

全球PCB百大排行出爐 聚焦亞洲

全球PCB業界推崇的調研權威N.T.Information總裁中原捷雄（Hayao Nakahara）博士發佈NTI-1...

【總編News開箱】舉債快破表 給「減債部長」的3個建議

專訪財長蘇建榮的這天，在開場寒暄中提到「部長的氣色真好」，得到意外的答案是「我從上任第一天就突然血壓飆高，直到現在都靠藥物壓抑血壓」。身為國家的大掌櫃，因為肩上的重責大任，財長有高血壓可以理解。而民眾心目中理想的財長，又該做到哪些事？

勞保年改不玩了？接下來劇本可能是這三種

原本箭在弦上的勞保年金改革，勞動部上周四晚間突然發布新聞稿驟然喊卡。勞動部提出的理由是，因為社會對勞保年金改革意見分岐，差異過大，因此原訂年底提出改革方向的時程暫緩，也沒有具體期程。新聞稿不但讓各界譁然，更留下一堆疑問，接下來年改是進是退？

名人Talks／公司治理3.0拼裝上路

金管會上月公布「公司治理3.0—永續發展藍圖」，以「落實公司治理，提升企業永續發展」，以及「營造健全永續發展（ＥＳＧ）生...

熱門新聞

台灣超越南韓 躍全球半導體二哥

房貸大戰…十年只要還一成

台積電敵得過少子化嗎？同行曝關鍵：完全不是問題

台商開OBU帳戶 大鬆綁

中芯面臨制裁效應 高通晶片傳轉單台積、聯電

男生辦BT21卡被銀行櫃台歧視？ 網一句話揭真相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。