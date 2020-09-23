酈英傑：台美扮演半導體產業重要角色 雙方應持續合作

行政院長蘇貞昌今與美國在台協會（AIT）處長酈英傑同台，力挺半導體產業。蘇表示，我國是發展半導體產業最好的基地，也是一再被國際權威機構評價是最好的投資環境，會繼續往這方面布局、努力；酈英傑則說，全球半導體產業中，台灣與美國扮演重要角色，雙方應持續合作，不斷投資新的製造製程技術，才能確保成功。

美國國務院次卿克拉奇訪台後，蔡英文總統日前指出，這次面對面交流，對於台灣面對後疫情時代的全球經濟局勢有正面意義，也對印太地區5G安全、數位科技、發展經濟繁榮、網路能源及基礎建設，還有全球供應鏈重組的各項重要議題合作有一些基本原則共識。蘇貞昌今便與酈英傑在國際半導體展同台，自己也率政院團隊參訪漢民科技股份有限公司、東京威力科創等四家廠商攤位。

蘇貞昌致詞時指出，自己前次擔任行政院長時推出兩兆雙星政策，其中一項就是半導體，經過14年來努力，去年我國半導體產值已經是2兆7000億元，今年可以破3兆元，這都是業界先進、人民與政府一起創造的好成績。

蘇貞昌說，我國在蔡總統領導下，民主、自由、安全、開放，尤其重視資安環境，這是發展半導體產業最好的基地，也是一再被國際權威機構評價是最好的投資環境，將會繼續往這方面布局、做最好的努力，就像蔡總統此次連任演講時提到的，我國在五加二產業後，將會有六大核心產業，未來將不只是福地，而是優勝美地。